Torcedores do Flamengo reclamam de problemas na venda de ingressos para final com River

Restam pouquíssimos ingressos da carga de 12,5 mil para a torcida do Flamengo na final da Libertadores, contra o River Plate, dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile. Alguns torcedores relataram um problema nesta reta final de comercialização: o plano "Amor Tetra", que só ficaria disponível às 17h deste sábado, foi aberto antes do "Amor Hexa", que está acima na prioridade e estaria disponível às 9h.





O erro aconteceu no site "Eventim", empresa que a Conmebol responsabilizou para a venda dos bilhetes. O Flamengo confirmou que houve o problema, corrigido posteriormente. O clube informou também tinha uma reserva de ingressos e a disponibilizou para minimizar esta falha.





Cada plano teve direito a compra de apenas um ingresso. A prioridade para os sócios-torcedores que compraram o pacote de 15 jogos do Brasileirão não existiu para a final da Libertadores.





Globo Esporte