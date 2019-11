Torneio de Golfe arrecada R$479 mil para ajudar no tratamento de crianças com câncer

Considerado um dos maiores torneios de golfe beneficente da América Latina, o Invitational Golf Cup Instituto Ronald McDonald, realizado nesta quarta-feira, no São Paulo Golf Club, em Santo Amaro, chegou a sua 16ª edição e arrecadou R$479 mil brutos que serão investidos em programas do Instituto que beneficiam crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. O evento, tradição no calendário do Instituto Ronald McDonald, atraiu mais de 150 participantes, entre jogadores amadores e convidados, que disputaram uma viagem para Saint Andrews, na Escócia, destino muito procurado por golfistas.





"Uma honra realizar mais uma edição desse evento tão especial e que reúne centenas de parceiros e amigos com o mesmo propósito: ajudar a aumentar as chances de cura de crianças e adolescentes com câncer no país. Também foi uma oportunidade de nos reunirmos com nossos parceiros da causa e celebrar tudo que foi conquistado ao longo desse ano", destaca Francisco Neves, superintendente do Instituto Ronald McDonald, eleito, em 2018, a Melhor ONG em Saúde pelo Instituto Doar.





Tupa Gomes, idealizador do torneio e Presidente LAMEA (América Latina, Oriente Médio e Ásia) da Martin Brower (patrocinadora que apresentou o evento), destaca que o evento motiva muitas pessoas a se engajarem nesta causa:





"É com muita emoção e um enorme orgulho que chegamos na 16ª edição deste torneio tão importante para arrecadar recursos para o Instituto Ronald. Além de ser uma forma de sensibilizarmos mais pessoas para a causa de combate ao câncer infantojuvenil, valorizamos o acolhimento das famílias nas diversas Casas Ronald McDonald e a atuação do Instituto no Diagnóstico Precoce da doença. Nosso torneio, que já é uma tradição no Brasil, motiva muitas pessoas a se engajarem nesta causa e, de alguma forma, a contribuir com ela".





O torneio é realizado anualmente e, nas edições anteriores, já alcançou um resultado líquido de R$ 3,5 milhões, aplicados em projetos em prol de crianças e adolescentes com câncer no Brasil. Para a realização da competição, o Instituto Ronald contou com o apoio de empresas e parceiros da causa.





"É muito bom participar da 16ª edição do Invitational Golf Cup do Instituto Ronald McDonald, agradeço a oportunidade de falar mais uma vez dessa causa tão importante que é a oncologia pediátrica e a cura do câncer infantojuvenil através de ações como essa. Parabéns a todos os apoiadores envolvidos!", celebrou a jornalista e apresentadora Adriana Colin, que mediou a cerimônia de premiação.





Nesta edição, o torneio Invitational Golf Cup contou a Martin-Brower apresentando o evento, patrocínio Ouro do Bradesco Private Bank e com os patrocinadores Hyundai, Coca-Cola, Seara, Lockton, THB Group e RB Serviços.





Empresas também apoiaram a iniciativa com produtos e serviços: AD Turismo, Café Orfeu, Club Med, Da Casa, Estacenter, Fairmont Rio de Janeiro, Highstil, L’Occitane, Novotel São Paulo Berrini, Palácio Tangará, Pousada Estrela D’Água, RF+, Tivoli e organização da Score Golf.





O time de futebol Palmeiras também se uniu para colaborar com a causa: o clube doou uma camisa oficial assinada por todos os jogadores para ser leiloada durante o evento.