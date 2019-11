Tottenham anuncia José Mourinho como novo treinador: "Estou empolgado"

Menos de 24 horas após a demissão de Mauricio Pochettino, a direção do Tottenham Hotspur anunciou nesta quarta-feira José Mourinho como novo treinador do clube. Aos 56 anos, o técnico português retorna ao futebol inglês após comandar Chelsea (2004 a 2007 e 2013 e 2015) e Manchester United (2016 a 2018). O "Special One" assinou contrato com os Spurs até o fim da temporada 2022/23.





- Estou empolgado por chegar em um clube com uma grande tradição e fãs apaixonados. Trabalhar com esses jogadores é o que me atraiu. Estou empolgado com a qualidade do time - afirmou Mourinho, em declarações ao site oficial do Tottenham.

A imprensa britânica dava como certa a contratação de Mourinho para o lugar do argentino, que chegou aos Spurs em 2014, levou o clube ao vice-campeonato da Premier League em 2016/17 e ao vice da última edição da Champions League, mas vinha cumprindo péssima temporada. Ao ser dispensado, Pochettino deixou o time na 14ª posição do Campeonato Inglês.





+ Nem Messi, Maradona, Pelé ou Cristiano Ronaldo. Mourinho aponta melhor jogador que já viu





Segundo alguns jornais ingleses, José Mourinho deverá receber um salário em torno de 17 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 81 milhões). Isso sem contar bônus por títulos ou metas atingidas.





Foi definido também que João Sacramento será o assistente técnico de Mou no Tottenham. João foi assistente do Monaco na temporada 2016/2017 (quando o clube monegasco foi semifinalista da Champions e campeão francês sob o comando do também português Leonardo Jardim) e do Lille em 2018/2019 (segundo colocado no Campeonato Francês, numa temporada que, curiosamente, José Mourinho foi figurinha habitual nos jogos do clube).





Mourinho jamais escondeu o desejo de voltar a um clube na Inglaterra. Depois de aparecer com força para o futebol europeu comandando as conquistas da Champions e da Copa Uefa (atual Liga Europa) dirigindo o Porto, o treinador foi contratado pelos Blues, alcançando ainda mais destaque. Em sua primeira passagem pelo Chelsea, levantou duas Premier League, uma Copa da Inglaterra, uma Supercopa da Inglaterra e duas Copas da Liga Inglesa.





José Mourinho seguiu sua vitoriosa carreira colecionando títulos na Itália (Internazionale) e na Espanha (Real Madrid) antes de retornar ao Chelsea em junho de 2013. Foi campeão novamente da Premier League e da Copa da Liga Inglesa pelo clube londrino. Em maio de 2016, partiu para o Manchester United. Mesmo sem conseguir o mesmo brilho, Mou aumentou sua coleção com uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra pelos Red Devils.





A chegada de Mourinho, obviamente, deixou em polvorosa o futebol inglês e mundial. O jornal "Marca", da Espanha, relembrou inclusive uma declaração de José Mourinho de 2015, na qual ele disse que "nunca treinaria o Tottenham" em respeito aos torcedores do Chelsea. A declaração foi feita antes da final da Copa da Liga, justamente contra os Spurs, já comandados à época por Pochettino.





Presidente do Tottenham, Daniel Levy não deu muita bola para as esnobadas de Mou no passado.





- Em José, temos um dos técnicos de maior sucesso no futebol. Ele tem uma vasta experiência, pode inspirar equipes e é um grande estrategista. Ele ganhou títulos em todos os clubes que treinou. Acreditamos que ele trará energia e confiança para o vestiário.





Ídolo do Tottenham e um dos maiores jogadores da história da Inglaterra, Paul Gascoigne elogiou a contratação.





- Mourinho é um treinador inacreditável. Se eu fosse jogador, ficaria extasiado ao saber que ele está chegando. Ele consegue incitar emoções nos jogadores. É um técnico pelo qual jogaria - disse Gazza, em declarações publicadas pela agência de notícias "Reuters".





O Tottenham Hotspur Supporters' Trust, um grupo de torcedores do clube londrino, não se mostrou tão empolgado quanto Gazza ou Levy. Em um comunicado enviado à jornais ingleses, o grupo mostrou "preocupação" com o estilo duro de Mourinho à frente do clube.





"Temos certos receios sobre como José Mourinho vai trabalhar em conjunto com a direção", diz um trecho da nota.





Globo Esporte