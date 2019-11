Vettel é o mais rápido do segundo treino livre do GP Brasil de Fórmula 1

Diferentemente da movimentação do período da manhã, o segundo treino do GP Brasil de Fórmula 1 foi disputado em pista seca. O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o mais rápido, seguido do companheiro de equipe, Charles Leclerc, e do holandês Max Verstappen.





Sem chuva, a Ferrari dominou os treinamentos e fechou com uma dobradinha, com a diferença de apenas 0s021 entre os carros, seguidos de Verstappen, da RBR. Já campeã de construtores, a Mercedes ficou na quarta e quinta posições, com Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, respectivamente.





A sessão ficou marcada por duas bandeiras vermelhas. No início, Robert Kubica (Williams) perdeu o controle na saída da curva “S do Senna”. Cinco minutos do fim, foi a vez do russo Daniil Kvyat (Toro Rosso) bater no muro e encerrar de forma antecipada o segundo treino livre.





Neste sábado, às 12h, ainda terá mais uma sessão de treinos livres, antes do classificatório, às 15h, que definirá o grid de largada. A corrida está marcada para o domingo, às 14h10.





Confira o resultado do segundo treino livre do GP Brasil de Fórmula 1:





1- Sebastian Vettel (Ferrari) 1:09,217

2- Charles Leclerc (Ferrari) +0,021

3- Max Verstappen (Red Bull) +0,134

4- Valtteri Bottas (Mercedes) +0,156

5- Lewis Hamilton (Mercedes) +0,223

6- Kevin Magnussen (Haas) +0,926

7- Daniel Riccardo (Renault) +0,977

8- Kimi Raikkonen (Alfa Romeu) +0,993

9- Alexander Albon (Red Bull) +1,058

10- Carlos Sainz (McLaren) +1,093

11- Nico Hulkenberg (Renault) +1,108

12- Pierre Gasly (Toro Rosso) + 1,135

13- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeu) +1,202

14- Daniil Kvyat (Toro Rosso) +1,207

15- Sergio Perez (Racing Point) +1,226

16- Romain Grosjean (Haas) +1,287

17- Lance Stroll (Racing Point) +1,351

18- Lando Norris (McLaren) +1,483

19- George Russell (Willians) +2,601

20- Robert Kubica (Willians) sem tempo





Gazeta Esportiva