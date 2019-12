Wagner Lopes é anunciado como novo treinador do Botafogo-SP

Foto: Paulo Marcos/Atlético-GO









O Botafogo-SP anunciou neste sábado à tarde a contratação do técnico Wagner Lopes para a vaga de Hemerson Maria, que não teve o contrato renovado. O novo comandante faz sua segunda passagem pelo Pantera, antes, comandou o time no Paulistão de 2014. Ainda não há data definida para apresentação do técnico.





O clube revelou que as negociações começaram há uma semana, logo após Maria ter sido comunicado de que não continuaria mais no comando. Fontes ligadas ao Globo Esporte apontaram que o negócio estava apalavrado e que seria anunciado após Maria encerrar o trabalho na Série B, o que aconteceu nesta sexta-feira à noite, após empate por 3 a 3 com o Paraná, na Vila Capanema.





Em outubro, Lopes foi demitido pelo Atlético-GO, com o qual disputava a Série B do Campeonato Brasileiro e deixou o time no G-4, apesar de uma sequência de quatro jogos sem vitória.





Lopes, hoje com 50 anos, comandou o Tricolor de Ribeirão Preto em 2014, quando o time liderou o grupo B do Paulistão, à frente do Corinthians, e chegou às quartas de final, quando foi eliminado pelo campeão Ituano nos pênaltis. Além do Atlético-GO, o treinador atuou em times como Joinville-SC, Paraná e Albirex Niigata, do Japão.





Foi na terra do Sol Nascente, inclusive, que Lopes fez o nome como jogador. O início da carreira fora das quatro linhas foi como auxiliar de Vagner Mancini, hoje técnico do Atlético-MG, no Paulista de Jundiaí, em 2006, quando o Galo disputou a Copa Libertadores da América.





O Botafogo-SP estreia no estadual contra o Corinthians no dia 22 de janeiro na Arena do Timão.





