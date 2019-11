Wesley Moraes, do Aston Villa, é convocado para a seleção brasileira no lugar de David Neres

(Foto: Helena Rebello)









O atacante Wesley Moraes será o substituto de David Neres nos amistosos da seleção brasileira contra Argentina e Coréia do Sul, nos dias 15 e 19 deste mês, na Arábia Saudita e em Abu Dhabi, respectivamente. O jogador do Aston Villa, da Inglaterra, foi convocado neste sábado pela primeira vez pelo técnico Tite.





Com passagens pelo futebol da Eslováquia e da Bélgica, Wesley Moraes tem 22 anos e é natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais. No meio do ano ele ganhou destaque ao se tornar a contratação mais cara da história do Aston Villa, tendo sido vendido pelo Club Brugge por cerca de € 25 milhões (R$ 105 milhões).





David Neres foi cortado por uma lesão no joelho direito que o afastará dos campos até 2020.





Antes do corte de David Neres, o técnico Tite já havia perdido o goleiro Ederson também por lesão. O jogador do Manchester City, da Inglaterra, foi substituído por Santos, do Athletico-PR.





Wesley Moraes começou a carreira aos seis anos no futsal e chegou a fazer testes no Cruzeiro e no Atlético Mineiro. Depois, foi parar nas categorias de base do Itabuna, da Bahia, onde teve boa sequência de jogos, que o levou para o outro lado do mundo. Aos 17 anos, ele assinou o primeiro contrato profissional com o Trencin, da Eslováquia. Depois, ele foi jogar na Bélgica.





Os atletas convocados por Tite começam a se apresentar à Seleção nesta segunda-feira, dia 11, e serão liberados após a partida do dia 19.





Confira abaixo os 23 convocados por Tite para os amistosos no Oriente Médio:





Goleiros: Alisson (Liverpool), Daniel Fuzato (Roma) e Santos (Athletico-PR);





Defensores: Danilo (Juventus), Emerson (Bétis), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Éder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos e Thiago Silva (PSG);





Meio-campistas: Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Paquetá (Milan), Douglas Luiz (Aston Villa) e Philippe Coutinho (Bayern de Munique);





Atacantes: Roberto Firmino (Liverpool) , Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid), Willian (Chelsea) e Wesley Moraes (Aston Villa).





Globo Esporte