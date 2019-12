6 Dicas para quem procura por corridas no Exterior

Todo praticante de corrida já se imaginou em uma prova internacional. E não são poucas as opções para quem quer aliar o esporte à experiência de conhecer um novo país. Se você está se planejando para alguma dessas provas nesta época do ano, fique atento a alguns cuidados que são essenciais para que sua experiência seja inesquecível:





Pré-prova: uma vez definido o destino, se possível, procure treinar em condições similares às que você encontrará, ou prepare-se para que o clima no local não atrapalhe seu desempenho. Isto inclui roupas e acessórios adequados para a temperatura e altimetria do percurso.





Alimentação: como sabemos, cada país tem uma gastronomia própria que, algumas vezes, podem não ser bem aceitas ao seu paladar e/ou ao seu metabolismo. Para evitar surpresas desagradáveis, procure se alimentar com o que mais se aproxima da sua rotina e deixe para se aventurar na gastronomia local após a prova.





Prevenção: se você faz uso de alguma medicação ou produtos específicos, leve em sua bagagem com a prescrição médica, para evitar transtornos ao passar pela migração, ou ainda, para não ter dificuldades em encontrar e comprar no outro país.





Clima: como em qualquer prova, as condições climáticas podem interferir em sua performance. Se optar por uma corrida no frio, tenha em mente que a melhor conduta que você pode tomar para evitar problemas é saber com antecedência a temperatura em que irá realizar o esforço físico e se vai chover. No dia, proteja a cabeça com um gorro ou boné, pois a perda de calor pela calota craniana é muito acentuada. O acessório também protegerá do frio as suas orelhas, que, por serem quase que exclusivamente feitas de cartilagem, são pouco vascularizadas. O uso de luvas com dedos longos também é recomendado para evitar a vasoconstrição periférica das falanges. E, nos casos extremos, a necrose da ponta dos dedos poderá ocorrer. O uso de uma secunda pele, camisas ou calças especiais por baixo da roupa normal também é recomendado. Além de diminuir a perda de calor pelo contato, o uso de várias camadas de roupas cria uma barreira de ar entre as camadas que diminui a perda do calor na transpiração. Há vários tipos de vestimentas para esse fim e muitas delas são projetadas para usarem em determinadas temperaturas, desde os 10o C a até -30o C. O uso de calçados e tênis adequados também é recomendado. Contudo, a meia é o principal componente da prevenção das lesões nos pés pelo frio.





Já em caso de temperaturas elevadas, o ideal é se proteger do sol. A temperatura e sensação térmica durante a corrida influenciam no seu desempenho. Por isso, abuse do protetor solar e invista em roupas leves e, se possível, com fator de proteção solar.





Informe-se: para que sua experiência seja completamente agradável, informe-se sobre todos os detalhes que envolvem a prova, desde costumes locais, fuso horário, local de retirada de kits, pontos de hidratação, entre outras especificidades do local onde será disputada a prova.





Programe-se: programe sua viagem para chegar à cidade com antecedência e dar tempo a se habituar ao jet lag, que pode causar cansaço, sonolência ou insônia, irritabilidade, náusea, dor de cabeça e mal-estar. Tenha em mente que, em média, para cada hora de diferença, seu organismo necessita de um dia para se adaptar. Para conseguir dormir no período desejado, você pode recorrer ao uso de calmantes e sedativos, sob prescrição médica. Mas vale ressaltar que o uso destes medicamentos não são recomendados no avião, principalmente em viagens longas, pois a falta de movimentação por muito tempo pode favorecer o aparecimento de trombose venosa.





Veja abaixo algumas das maratonas mais famosas ao redor do mundo:





Dopey Challenge de Orlando – disputada em janeiro

Goofy’s Race and a Half Challenge de Orlando – disputada em janeiro

Maratona de Tóquio — disputada em fevereiro

Maratona de Boston – disputada em abril

Maratona de Londres – disputada em abril

Maratona de Roma – disputada em abril

Maratona de Paris – disputada em abril

Maratona da Cidade do México – disputada em agosto

Maratona de Berlim – disputada em setembro

Maratona de Chicago – disputada em outubro

Maratona de Atenas – disputada em novembro

Maratona de Nova York – disputada em novembro

Corrida de São Silvestre do Brasil – disputada em dezembro





* Dr. Leandro Gregorut é Ortopedista, especialista em joelho, ombro e cotovelo, na Clínica MOVITÉ e no Hospital Sírio Libanês e especialista em Medicina Esportiva pela Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Já atuou como médico da seleção brasileira de handebol.