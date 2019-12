Abel Braga é o novo técnico do Vasco

(Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)









O Vasco tem um novo técnico: Abel Braga. Depois de não se acertar com Vanderlei Luxemburgo, o Cruz-Maltino chegou a um acordo com o ex-comandante do Cruzeiro em longa reunião na tarde desta segunda-feira, no Rio de Janeiro.





Desde a saída de Luxemburgo, na última sexta, Abel Braga era o nome preferido do presidente Alexandre Campello para assumir o Vasco, mas questões financeiras precisaram ser negociadas por causa das dificuldades do clube.





A primeira missão de Abel no Vasco será auxiliar a diretoria no mercado de transferências. O clube estabeleceu três prioridades para reforçar a equipe em 2020: um lateral-esquerdo, um meia e um centroavante.





Entre os jogadores que terminaram 2019 no time titular, quatro estão em fim de contrato e podem deixar São Januário: o zagueiro Henríquez, os meio-campistas Richard e Guarín e o atacante Rossi.





O último trabalho de Abel Braga foi no Cruzeiro. Ele comandou a equipe, que acabou rebaixada no Campeonato Brasileiro depois de sua saída, em 14 partidas, nas quais conquistou apenas três vitórias. Antes, havia passado pelo Flamengo, mas deixou o clube pouco antes da parada para a Copa América quando soube que a diretoria negociava com Jorge Jesus.





No último trabalho de Abel Braga no Vasco, ele chegou ao clube em março de 2000 após a vitoriosa passagem de Antônio Lopes, que durou quatro anos. Com proposta do Olympique de Marselha, Abel ficou apenas três meses em São Januário. No jogo mais marcante daquele período, o Vasco derrotou o Flamengo por 5 a 1, no domingo de Páscoa. Na última partida do treinador, o time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense.





Abel também defendeu o Vasco nos tempos de jogador, entre 1977 e 1979. Zagueiro, integrava a defesa que ficou conhecida como Barreira do Inferno pela virilidade. Inclusive, no anúncio da contratação do treinador no Twitter, o clube utilizou imagens de Abel em campo com a camisa vascaína.





Globo Esporte