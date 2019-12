Adidas anuncia patrocínio esportivo do Cruzeiro

A partir de 01 de janeiro de 2020, o Cruzeiro Esporte Clube terá um novo fornecedor de material esportivo para futebol. O clube assinou contrato com a adidas, marca que é líder global no segmento, que será responsável por todas as linhas: masculina, feminina e infantil.





Cruzeiro e adidas retomam a parceria estabelecida nos anos 80, quando a marca alemã foi fornecedora de material esportivo do clube mineiro. Para Rene Salviano, diretor comercial e de marketing do CEC, o acordo foi sacramentado em um momento importante para a Raposa, com foco no melhor fornecedor para o Clube. "Em nossa história, tivemos um momento importante com a adidas em que desenvolvemos uma das camisas preferidas dos torcedores. Estamos confiantes de que repetiremos camisas tão inspiradoras quanto às que foram desenvolvidas nos anos 80. A torcida, que já solicitava esse patrocínio nas redes sociais, foi parte fundamental em nossa escolha", afirma Salviano.





Ao longo dos três anos de contrato, os torcedores da Raposa verão um aumento na disponibilidade de produtos, com a ampliação do portfólio: novos itens serão incorporados, trazendo mais variedade para os torcedores. "Para nós, é um orgulho retomar esse relacionamento com uma das marcas mais admiradas e desejadas do mundo. Juntos, já conquistamos muito. É mais uma motivação para buscarmos vitórias", completa.





"É uma honra para nós esse retorno das três listras ao uniforme celeste, tão grandioso. O Cruzeiro é um dos maiores times do País e a torcida é apaixonada como poucas", afirma a diretora sênior de marketing da adidas, Daniela Valsani.