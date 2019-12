Agência exclui Rússia das próximas Olimpíadas e Copa do Mundo

A Agência Mundial Antidoping (Wada) anunciou nesta segunda-feira (9) que puniu o esporte da Rússia com a suspensão de quatro anos de todas as competições oficiais. Isso inclui as edições da Olimpíada de Verão de Tóquio-2020, de Inverno em Pequim 2022, dos Jogos da Juventude de Dacar-2022 e da Copa do Mundo de Futebol do Qatar, também em 2022.





A punição ocorre após uma investigação da comissão de conformidade da Wada, que encontrou indícios de que o laboratório da agência antidopagem da Rússia (Rusada) estava manipulando os resultados de exames. A agência estaria acobertando casos de doping há anos, sendo que em 2015 já ocorreu uma investigação e punição ao país.





Cabe agora ao Comitê Olímpico Internacional (COI) acatar ou não a recomendação da Wada. Caberá a Thomas Bach, presidente da entidade, e conselheiros, aceitaram ou não a punição. A Rússia pode recorrer da decisão.