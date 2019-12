Ainda sem resposta de federação, Flamengo aguarda até segunda para definir participação na Copinha

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)









A menos de uma semana da estreia, o Flamengo ainda não sabe se disputará a Copa São Paulo de Juniores. O clube ainda aguarda permissão da Federação Paulista para mudar nomes inscritos originalmente, na lista de 30 jogadores entregue em outubro. O Rubro-Negro trabalha com o prazo até segunda-feira. Caso não receba a autorização, desistirá de disputar a competição.





O prazo até segunda-feira se dá devido ao tempo hábil para realizar as trocas, por conta do feriado na virada do ano. A viagem para São Paulo está prevista para quinta. O clube planeja entrar o ano com tudo resolvido.





Disputar a Copinha está nos planos do Flamengo, mas o clube está de mãos atadas caso a Federação Paulista não permita trocas na lista original. Devido ao Mundial de Clubes, o elenco profissional entrou de férias em 22 de dezembro e vai se reapresentar em 22 de janeiro. Com isso, o Rubro-Negro disputará a Taça Guanabara com o time sub-20, o que inviabiliza que os jogadores inscritos em outubro disputem a Copa São Paulo.





Fla trabalha em duas frentes no Ninho





Enquanto isso, o Flamengo segue treinando diariamente, em duas frentes, no Ninho do Urubu. Maurício Souza comanda os titulares do sub-20 que disputarão a Taça Guanabara, enquanto Phelipe Leal prepara a equipe para a Copinha, com uma mescla de atletas do sub-20 e do sub-17.





Os treinos acontecem nos campos da base. No dia 7 de janeiro, a garotada que disputará o Estadual passará a treinar nas instalações do elenco profissional, ao lado dos reforços que chegarem, além de alguns atletas do profissional pouco aproveitados por Jesus em 2019, que irão antecipar a volta das férias para jogar o início do Campeonato Carioca.





Prioridade é o Estadual





O Flamengo imagina que aconteça algum tipo de punição caso desista da competição, a menos de uma semana da estreia. Ainda assim, apesar do desejo de disputar o torneio, o clube vai priorizar a Taça Guanabara caso seja necessário.





Caso consiga inscrever novos atletas, o Flamengo estreia na Copinha no próximo sábado (4), às 11h, contra o Vitória da Conquista, em Diadema. O Rubro-Negro está no Grupo 25, que ainda conta com Água Santa e Trem.





