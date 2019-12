Ana Paula Oliveira é a nova presidente da Comissão de Arbitragem da FPF

(Foto: Rodrigo Corsi/FPF)

Pela primeira vez na história, uma mulher está à frente do comando da arbitragem paulista. Ana Paula Oliveira, ex-assistente FPF/FIFA, é a nova presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol.





Ana Paula terá como vice-presidente Emerson Augusto de Carvalho, assistente FPF/FIFA presente na Copa do Mundo do Brasil (2014) e da Rússia (2018). Outra mulher também vai compor o novo quadro paulista: Tatiane Sacilotti, assistente FPF/FIFA na Copa do Mundo Feminina da França, disputada em 2019. Completam a comissão os membros Celso Barbosa de Oliveira e Márcio Verri Brandão.





Não fazem mais parte do quadro paulista o diretor Dionísio Roberto Domingos e o membro Luiz Vanderlei Martinucho, a quem a FPF agradece pelos anos de dedicação e empenho pela evolução da arbitragem paulista.





Sobre Ana Paula Oliveira





Ana Paula ingressou no futebol paulista em 1998 e foi a primeira árbitra-assistente a atuar em finais de Campeonato Paulista (2003, 2004 e 2007) e da Copa do Brasil (2006). Também atuou em jogos da Libertadores (2005) e da Copa Sul-Americana (2005), Jogos Olímpicos (2004), e recentemente foi instrutora e coordenadora da arbitragem sul-americana nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Integrou o Departamento de Arbitragem da CBF entre 2014 e 2019. Desde 2015, é instrutora Conmebol e, desde 2016, atua também como instrutora da Fifa. Pela CBF e Conmebol, é instrutora e observadora de VAR.