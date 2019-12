Após derrota e queda do Cruzeiro à Série B, Mineirão divulga imagens de destruição no estádio

Antes mesmo da partida entre Cruzeiro e Palmeiras acabar já era possível ver rastro de destruição se espalhando pelas arquibancadas do Mineirão. O jogo, que terminou antes dos 45 minutos do segundo tempo, por conta das brigas e atos de vandalismo, decretou o rebaixamento do time mineiro para a Série B do Brasileirão, fato, até então, inédito para o Cruzeiro. Após o duelo, o perfil oficial do Mineirão usou as redes sociais para mostrar a destruição causada no estádio





"Tem gente que acha que é só um gigante de concreto, mas eu tenho alma. Torço, vibro, comemoro e sofro, fico triste. Ver um mineiro rebaixado é muito ruim. Mas o mais dolorido foi ver os torcedores apaixonados que costumam vibrar na arquibancada, se transformarem em vândalos" publicou na conta oficial no Twitter.









Ver um mineiro rebaixado é muito ruim. Mas o mais dolorido foi ver os torcedores apaixonados que costumam vibrar na arquibancada, se transformarem em vândalos Tem gente que acha que é só um gigante de concreto, mas eu tenho alma. Torço, vibro, comemoro e sofro, fico triste.Ver um mineiro rebaixado é muito ruim. Mas o mais dolorido foi ver os torcedores apaixonados que costumam vibrar na arquibancada, se transformarem em vândalos pic.twitter.com/NORardMCFn December 8, 2019





Torcida única





Foram 27.229 torcedores do Cruzeiro presentes no estádio na tarde deste domingo. Antes da partida, a Justiça de Minas Gerais determinou que somente torcedores do time mandante estariam no estádio, ou seja, palmeirenses não puderem ir ao Mineirão.





A decisão foi tomada justamente para evitar confrontos entre torcedores e visando a segurança dos torcedores presentes.





Globo Esporte