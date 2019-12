Após briga, Sorocaba abandona final e Corinthians é campeão da Liga Paulista de Futsal

(Foto: André Luiz Anselmo)









A final da Liga Paulista de Futsal (LPF), entre Sorocaba e Corinthians, disputada neste domingo, no ginásio Wlamir Marques (Parque São Jorge), em São Paulo, acabou sem um vencedor, mas com título do Corinthians. Após uma confusão generalizada dentro de quadra, o Sorocaba abandonou a partida no segundo tempo, alegando falta de segurança no entorno do ginásio, e o Timão foi decretado campeão.





A confusão teve início no segundo tempo, com a partida empatada em 0 a 0, após lance envolvendo Renatinho, do Corinthians, e Titi, do Sorocaba. Os dois jogadores se entranharam fora do lance de jogo e deram início a uma confusão generalizada entre jogadores e membros das comissões técnicas.





Cinco minutos após a primeira paralisação, o jogo foi reiniciado com a arbitragem expulsando os dois jogadores envolvidos na confusão. Na saída de quadra, Renatinho deu um empurrão em Titi e a briga foi retomada, com a entrada de seguranças do Corinthians dentro de quadra. Após isso, os jogadores do Sorocaba foram ao vestiário, alegando não se sentirem seguros para seguir o jogo.





Após mais de meia hora de jogo parado, a organização da Liga Paulista de Futsal (LPF) decretou o Corinthians como campeão da competição. Segundo o presidente da LPF, Laércio Graça, o tempo de tolerância para o Sorocaba voltar ao jogo era de três minutos.





– Peço desculpa pelo que aconteceu, não é que o semeio. Do lado de lá, o menino tem que ter ombridade de pedir desculpa pelo que fez e falou. Peço perdão, mas sou humano e erro também. Um clássico desse não poderia terminar dessa maneira. Esse é o meu lado, é o que tenho a dizer – disse Renatinho, do Corinthians, em entrevista ao BandSports.





– Enquanto as pessoas não entenderem que o esporte deve ser uma grande festa de entretenimento, infelizmente lamentaremos cenas como a de hoje. Somos exemplos para milhares de jovens e crianças, não podemos ver atletas incitando a violência. Infelizmente não havia segurança para a continuar o jogo e eu como gestor não posso permitir que os jogadores tenham sua integridade física em risco. Um desfecho muito triste e desanimador para o futsal –disse Fellipe Drommond, presidente do Sorocaba.





Foi o quinto título do Timão do torneio, o segundo consecutivo, ambos sobre o time do interior. Neste ano, o Corinthians conquistou o título do Paulistão de futsal ao derrotar o Sorocaba. Na história do confronto - que teve início em 2014 -, os dois times se enfrentaram 27 vezes, com 15 vitórias do Corinthians, sete empates e cinco vitórias do Sorocaba.





Globo Esporte