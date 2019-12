Após deixar Cruzeiro, Perrella diz que não volta ao Conselho e ataca presidente: "Biruta de aeroporto"

Zezé Perrella deixou o comando da gestão de futebol do Cruzeiro nesta quinta-feira. O ex-dirigente concedeu entrevista coletiva e deu declarações sobre a atual gestão do time mineiro, rebaixado pela primeira vez na história do clube à Série B.





- Eu saio com minha consciência tranquila que tentei fazer o melhor, a minha vida inteira eu dediquei ao Cruzeiro e agora é esse o desfecho. (Zezé Perrella)





- Fiquei surpreso com a decisão, porque ele é uma biruta de aeroporto (se referindo a Wagner Pires de Sá). Cada hora ele fala uma coisa. Mas ele tem direito. Foi eleito para isso. Inclusive na reunião de ontem, eu sugeri ao presidente Wagner que renunciasse. Falei: Wagner, eu não quero quero continuar no clube, vamos convocar eleições gerais no clube, inclusive para a presidência do Conselho, e você renuncia. Sua presença hoje não é boa para o Cruzeiro. Ele disse que não renunciaria e, junto de outras pessoas, me convenceram a ficar. Então é uma coisa inexplicável que aconteceu ontem - afirmou Perrella sobre a decisão do presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, em demiti-lo.





Perrella afirmou ainda que não volta ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. O dirigente havia deixado o Conselho no início desta semana para se dedicar exclusivamente a gestão de futebol do clube.





- Eu não volto para a presidência do Conselho, porque parece que estou retaliando, porque o Wagner me desligou. Eu não gostaria de comandar esse processo. Dalai é uma figura absolutamente equilibrada. E conversa que eu tive com o Dalai antes, ele vai colocar em votação para afastamento do senhor Wagner e de seus dois vice-presidentes. O Conselho que vai decidir. Se o Conselho achar que o trabalho está maravilhoso, que o Cruzeiro não tem nenhum problema, que continuem. Se entenderem que tem que sair, que saiam logo, para a paz voltar para o Cruzeiro. Eu não voltou ao futebol, mas precisamos fazer isso urgente. Cara nova, que não tem desgaste. O Cruzeiro tem que ter paz.





Adilson fica?





Na tentativa de salvar o Cruzeiro do rebaixamento nesta temporada, Zezé Perrella trouxe na reta final da competição, um amigo pessoal para comandar o time: Adilson Batista. O treinador chegou faltando três jogos para o fim do campeonato e somou três derrotas: Vasco, Grêmio e Palmeiras e tem contrato até o fim de 2020, segundo Perrella. Questionado se, com a saída dele do clube, Adilson continuaria como técnico para a próxima temporada, Perrella afirmou que depende do próximo diretor.





- Conversei rapidamente com o Adilson, porque ele chegou por mim. Nem sei se o novo diretor vai reafirmar esse convite para ele. Se for, a decisão será dele. Eu acho que, se ele entender que vai contribuir, seria um grande nome para esse trabalho de reestruturação que tem que acontecer. Mas eu estava na gestão do Wagner e nunca apoiei o senhor Wagner Pires. Foi eleito contra minha vontade e meu grupo. Ficou bem claro. E também incomodava ao Wagner eu estar criticando a gestão dele, e crítico mesmo, porque sou independente. Ele deveria repensar. Ele está fazendo mal para o Cruzeiro hoje.





Confira outras repostas do Zezé Perrella





Você foi omisso enquanto era presidente do Conselho Deliberativo?





- De maneira nenhuma. Cobrei do Wagner e já o criticava naquela época. Quando assumi, quanto tive acesso a determinadas coisas, vi a coisa que era muito mais feia que parecia. O Estatuto nosso tem que ser mudado. O Conselho Fiscal tem mais autonomia que o presidente do Conselho para pedir documentos. Estava de mãos atadas. A gente sabia que tinha problemas, mas não tinha acesso. Acesso que passei a ter quando assumi a gestão do futebol. Assumi, inclusive, com esse compromisso. Hoje, tenho toda a documentação do Cruzeiro na mão.





Tamanho do rombo





- O Cruzeiro está tão desorganizado que não tem noção do valor ainda. Mas é em torno dos R$ 700 milhões, com situações gravíssimas. Temos uma situação na Fifa de R$ 60 milhões, que se não for pago até março, o Cruzeiro corre sérios riscos de sanções. O presidente disse que eu assumi para trazer dinheiro para o clube, mas não disse em nenhum momento isso. Eu disse que tentaria resgatar a credibilidade perdida. Disse que poderia vir alguns patrocinadores e vieram. O Supermercados BH tinha um patrocínio mais simples com o Cruzeiro e, atendendo o pedido meu.... Inclusive, ouvi o presidente dizer que o contrato estava viabilizado com o Pedro (Lourenço). Mentira. Eu consegui viabilizar dinheiro na televisão, que eles não conseguiram, R$ 12 milhões, que deu para pagar as duas folhas. Senão a situação estaria pior.





Salários atrasados





- Como não cumpri. Eu peguei com três meses de salário atrasado. Fiquei dois meses, são cinco meses. O Cruzeiro hoje deve dois mais o 13º (salário). Eu paguei duas folhas. Fiquei 60 dias. No meu período, eu paguei tudo. Agora é a chance dele voltar de repente né.





Possível pedido do Itair para Wagner renunciar





- O Itair pode até ter pedido/convencido o Wagner de renunciar também. Se ele realmente fez isso, fez um grande bem para o Cruzeiro, pois o Wagner precisava de renunciar. Agora, a minha presença lá, obviamente incomoda e incomodava o senhor Itair Machado. Eu não estou incomodado com a presença de Itair ou Serginho. Agora, vou cuidar da minha vida. Fiz o que pude fazer e o caso deles, a polícia vai resolver, ou sendo inocentados ou sendo condenados, é isso que eu espero.





Globo Esporte