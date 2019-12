Após eliminação polêmica, Caio Ibelli cita "jogo sujo" de Medina, mas ameniza crítica em rede social

Vice-líder do ranking do Circuito Mundial, Gabriel Medina segue na disputa do título, mas sua classificação às quartas de final do Pipe Masters está dando o que falar. Na bateria contra Caio Ibelli pelas oitavas, o paulista do Guarujá precisava de 5,67 para virar e tinha a prioridade na escolha de onda nos segundos finais. Vendo que poderia ser superado pelo rival, Medina entrou na mesma onda cometendo a interferência. Sem somar pontos neste episódio, Ibelli acabou derrotado. Medina, que tinha 4.23 de uma primeira onda, perdeu sua segunda nota, mas passou mesmo assim por conta do maior somatório. Ao final da bateria, Ibelli reclamou bastante da conduta do compatriota.





- Eu não entendi quando ele veio na mesma onda. Eu perguntei o que ele estava fazendo e ele pediu desculpa. Eu perguntei, desculpa o que? Ele venceu com um jogo sujo, e eu espero dar o troco no nosso próximo encontro - disse Caio em entrevista à transmissão da WSL (Liga Mundial de Surfe).





Gabriel Medina, que venceu John John Florence na sequência, deu a sua versão do fato. Ele e Italo Ferreira estão na disputa do título.





- Eu sabia que uma interferência iria me dar a vitória. Eu não sei (se Caio faria o resultado na última onda). Mas eu apenas tenho que jogar o jogo. Na minha cabeça, eu sabia o que fazer. É como eu falei, está na regra - comentou Medina.





Mais tarde, Caio Ibelli recorreu a uma rede social para minimizar o fato. Dizendo torcer pelo sucesso dos dois brasileiros que estão na disputa do título, ele desejou sorte aos dois, reforçando que segue com muita vontade de ganhar de Gabriel.





- É uma história de amor 😂 😂 . Uma das únicas baterias sem onda, mar difícil. Isso só me da mais vontade de ganhar, dele. Hahahaha Boa sorte Italo e ao Gabriel. Vi ser irado ver o título mundial ser decidido hoje e que vença o melhor. Vai Brasil - escreveu Ibelli.





Globo Esporte