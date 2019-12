Barcelona empata com a Real Sociedad e tem a liderança do Espanhol ameaçada

Líder apertado do Campeonato Espanhol, o Barcelona teve uma atuação apagada neste sábado, no Anoeta, e apenas empatou em 2 a 2 com a Real Sociedad, pela 17ª rodada. Um resultado que pode ser ao mesmo tempo lamentado e celebrado. Na briga pela ponta da tabela, o tropeço pode custar caro: agora com 35 pontos, o Barça corre o risco de ser ultrapassado neste domingo pelo Real Madrid, que tem 34 e visita o Valencia, sétimo colocado. Mas pelo que (não) jogou, o time catalão pode até respirar aliviado por ter conseguido somar um ponto fora de casa.





O próximo compromisso do Barcelona é o jogo mais esperado do primeiro turno, o eterno "El Clasico" contra o Real Madrid, no Camp Nou, em jogo adiado da décima rodada por causa de protestos na Catalunha na ocasião. Além de toda a rivalidade, estará em jogo a liderança do Espanhol. Confira aqui a tabela completa e a classificação atualizada.





Que primeira etapa fez a Real Sociedad! Comandado pela dupla Ödegaard e Oyarzabal, o time basco não deixou o Barcelona jogar, e logo chegou ao primeiro gol, aos dez minutos, graças a um pênalti infantil de Busquets, que puxou a camisa de Llorente em um escanteio. Oyarzabal cobrou com categoria, deslocando Ter Stegen. Até os 35 minutos de jogo, o Barça tinha dado apenas um chute a gol e mal conseguia organizar um ataque.





O Barcelona aproveitou o primeiro vacilo da Real Sociedad, uma falha de Llorente, enganado pelo quique da bola no meio do campo. Luis Suárez puxou o contra-ataque e lançou Griezmann, que entrou na área e encobriu o goleiro Remiro com uma bonita cavadinha, aos 37 minutos. Revelado pela Real Sociedad, onde jogou antes de se transferir para o Atlético de Madrid, o francês não comemorou diante da ex-torcida. O Barça virou logo no início do segundo tempo: apagado na partida, Messi foi lançado por Busquets e, praticamente na sua única participação ofensiva de perigo, precisou de um só toque para deixar Suárez livre para marcar.





O time catalão parecia, enfim, ter se encontrado em campo após a virada. Mas, aos 16, Ter Stegen espalmou o cruzamento rasteiro de Nacho Monreal, e a bola sobrou limpa para Isak empatar o jogo, na pequena área. Empurrado pela torcida, e já com o brasileiro Willian José no lugar de Isak, o time da casa tentou pressionar em busca da vitória, que não veio.





