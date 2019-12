Beto Monteiro confirma favoritismo e é campeão da Copa Truck 2019

(Foto: Jacqueline Campos)

Depois de um ano inteiro de bons resultados, não deu outra: o piloto Beto Monteiro foi campeão da Copa Truck 2019, a maior corrida de caminhões do país. Na última prova do ano, realizada neste domingo (8), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Monteiro levou o título por pontos, alcançando a marca de 174. Ele precisava de 27 deles para já sair com o caneco na mão.





Monteiro, que faz parte da equipe RM Volkswagen e que conta com o apoio da 4TRUCK - uma das maiores empresas de implementos rodoviários do país -, largou em 1º e chegou em 2º lugar na corrida 1, garantindo, assim, já o título de campeão 2019. Já na corrida 2, chegou em o 4º lugar, atrás inclusive de dois companheiros de equipe, Renato Martins e Paulo Salustiano.





Por vários momentos, dentro do box, admiradores, familiares e equipe vibravam quando tanto Beto como os demais corredores da equipe RM finalizavam cada volta em posições satisfatórias. Depois de finalizada a corrida 2 e segundos antes de estacionar o caminhão no box 01, o campeão de 2019 já recebia calorosos aplausos do público que o aguardava. Ao chegar e já vibrando muito dentro do caminhão, Monteiro aproveitou para subir no teto do truck, motivo de muitas alegrias no decorrer do ano, e agradecer ao público presente.





Depois de voltar do pódio para o box, Monteiro já se mostrava bastante tranquilo, assim como já demonstrara em outras oportunidades. “Acho que quando você tem um equipamento bom, você consegue fazer estratégias e fazer com que elas deem certo. Então, quando a equipe trabalha em sintonia, tudo acaba funcionando. Foi isso que a gente fez durante o ano e graças a Deus deu certo”, reforçou.





O campeão também falou sobre a emoção de vencer no principal autódromo do país. “O coração tá muito, muito, muito feliz; toda a minha família está aqui, e fazer o que fizemos em São Paulo, é especial, até porque é uma pista ‘dura’, que exige muito”. Além da esposa e dos filhos gêmeos, tanto o pai como o irmão de Monteiro se fizeram presentes.





Marcando presença em Interlagos com a família e colaboradores, o CEO da 4TRUCK, Osmar Oliveira, falou sobre o resultado do parceiro, que acompanha de perto desde 2018. “Acredito que o ano inteiro foi fantástico para o Beto e o caminhão acertado contribuiu muito para isso. E para gente, enquanto 4TRUCK, foi maravilhoso, especialmente por ver uma festa como essa, com um grid com 25 caminhões, que faz tempo que não vemos”.