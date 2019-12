Beto Monteiro precisa de 27 pontos para ser campeão da Copa Truck neste domingo (8)

O piloto Beto Monteiro, da equipe RM (Volkswagen), é um dos favoritos para vencer a edição 2019 da Copa Truck, o principal campeonato de caminhões do país. E para alcançar esse resultado, ele precisará atingir 27 pontos na final, que será realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste sábado (7) e domingo (8).





A informação foi passada pelo próprio piloto. “Isso equivale vencer, por exemplo, uma bateria e chegar em 6º lugar na segunda (bateria)”, observou Beto, que costuma apresentar ótimas estratégias e habilidade nas pistas. Tanto é que ele vem registrando um dos melhores campeonatos da carreira dos últimos anos. Este ano, das 16 corridas já realizadas, Beto chegou em 1º lugar em oito delas, sem falar nos segundo lugares obtidos e nos primeiros durante os treinos classificatórios.





Mas, apesar dos dados, o piloto destaca que evita pensar nos pontos que precisa para se consagrar campeão em 2019. “Meu objetivo é chegar e fazer uma corrida como nos outros finais de semana; tentar o melhor resultado possível”. Ele ainda revelou que para a última prova deve manter as mesmas estratégias. “Para Interlagos não haverá nada de diferente do que fizemos no decorrer do ano”.





Em 2019, uma das maiores empresas de implementos rodoviários e referência em unidades móveis no país, a 4TRUCK, voltou a apoiar Beto Monteiro. Na edição 2018 da Copa ele recebeu apoio da indústria paulista enquanto integrava a equipe Lucar Motorsport. E quanto à parceria, ele enfatiza que é muito importante. “Ela me fortalece e tranquiliza para alcançar os resultados”.





Para o CEO da 4TRUCK, Osmar Oliveira, apoiar um dos maiores pilotos da Copa Truck na atualidade vai de encontro também com a premissa da empresa em prestigiar o esporte brasileiro. “Uma competição como essa está diretamente ligada ao nosso segmento. E apoiar o Beto, neste momento, é muito especial. Ele, sem dúvida, está fazendo um campeonato excelente e estamos todos torcendo por ele. Para nós, ele já é um vencedor”, observa o gestor, que adiantou que pretende levar, ao menos, 50 pessoas especialmente para torcer por Beto na grande final. “Funcionários e clientes estarão conosco nesta, que é, sem dúvida, a corrida mais aguardada do ano”, finalizou.