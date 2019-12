Blog do Esporte divulga desempenho no Google em Novembro

O Blog do Esporte divulga nesta quarta-feira (4) a pesquisa de desempenho do Blog nas pesquisas do Google. O site de buscas divulga relatórios mensalmente dos sites e mostra como está o desempenho de cada empresa.





Nos dados do Blog, houve 675 cliques na Web e 13,3 mil Impressões em novembro. Deste montante, 744 foram primeiras impressões, ou seja, o usuário entrava pela primeira vez no site do Blog.





Nos itens de destaque, onde é visualizado o aumento de acesso nas páginas, a página que acumulou mais aumento foi a da reportagem “Especial: Títulos da Seleção Brasileira Masculina de Futsal”, publicada em 2016, com um aumento de 113 visualizações. Em seguida, a reportagem “Cruzeiro teria pago três jornalistas para defenderam diretoria na imprensa mineira”, com um aumento de 9 visualizações.





No melhor desempenho entre as páginas, o Especial lidera com 246 cliques, seguido da página inicial do Blog, com 229 cliques, e por fim a comparação entre Nike e Adidas, com 75 cliques.





Nos itens de pesquisa, a busca “principais titulos da seleção brasileira de futsal” teve um aumento de 9 cliques, seguido por “blog esportivo” com 4 cliques, e por fim “blogesportes” com 3 cliques.

Público-alvo





Nos itens de público-alvo, o Blog teve 399 cliques por Dispositivo Móvel, seguido pelo Computador, com 273 cliques, e por fim o Tablet, com 3 cliques.





Os países que mais acessam o Blog são o Brasil (659 cliques), Portugal (9 cliques) e França (1 clique).





Por fim, no tipo de pesquisa, o Blog foi encontrado pelos usuários por meio da Web (675 cliques) e Imagem (54 cliques).

Comparações

Comparando com os dados de Outubro de 2019 com Novembro de 2019, o Blog teve algumas mudanças:





Em total de cliques, o Blog teve um aumento de 597 para 675 cliques, um aumento de 12%.





No total de impressões, o Blog sofreu uma queda de 14,2 mil impressões para 13,3 mil impressões, mas teve um ganho no chamado CTR, quando a impressões resultam em cliques. Em outubro, o valor era de 4,2%, e agora subiu para 5,1%, um aumento de 0,9%.





Nos itens pesquisados transformados em cliques, o Blog teve um aumento nas consultas “blog esportivo”, de 9 para 13, e “blogs esportivos”, de 5 para 6 cliques.





Por fim, os países que mais acessam o Blog são o Brasil, com um total de mais de 10 mil impressões, seguido pelos Estados Unidos, com 276 impressões, e Rússia, com 198 impressões.