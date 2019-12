Botafogo-SP confirma contratação de dupla "goiana" e revelação do Santos

(Foto: Comunicação / Vila Nova)









O Botafogo-SP confirmou, nesta segunda-feira, a contratação de três reforços para a temporada 2020. Os atacantes Rafinha, que estava no Goiás, e Gustavo Henrique, no Vila Nova, e o meia Gabriel Calabres, da base do Santos. Eles devem se apresentar com os demais atletas do elenco no dia 26, data do início do trabalho na gestão do técnico Wagner Lopes.





O mais conhecido do trio é o atacante Rafinha, que marcou dois gols este ano em 13 partidas disputadas pelo Goiás, um no Brasileirão e outro na Copa Verde. Com 27 anos, o atacante tem passagens por Ceará, Brasil de Pelotas, Athlético-PR, Ferroviária e Chiapas, do México.





Para o mesmo setor, o Pantera também trouxe Gustavo Henrique, 24 anos, que fez dois gols em 18 jogos pelo Vila Nova, rebaixado da Série B para a Série C nesta temporada. O atleta tem vínculo com o Atibaia e foi revelado pela Ferroviária.





A aposta do trio é o meia Gabriel Calabrês, 21 anos, que integrou o elenco da Chapecoense neste Brasileirão, contudo, acabou não sendo utilizado. Revelado pelo São Carlos, o atleta foi negociado com o Santos quando tinha 19 anos e, além da Chape, atuou por empréstimo pelo Cianorte, em 2018.





Os trabalhos no dia 26 começam com avaliação física dos atletas e preparação para os primeiros treinamentos táticos. O grupo inicial, que deve ser formado por 17 jogadores, trabalha até o dia 30, quando ganha uma pequena folga e se reapresenta no dia 2 de janeiro, já com outros atletas contratados. A estreia do Botafogo no Paulistão está prevista para o dia 22, contra o Corinthians, na Arena.





Globo Esporte