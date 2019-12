Botafogo-SP deve fazer acordo para quitar dívidas em troca de ações na S/A

A história do Botafogo-SP com a S/A que assumiu o comando administrativo do clube ainda continua, mas deve ter um desfecho favorável nos próximos dias. Uma reunião marcada para o dia 27 deve concretizar a venda de 9% do clube à Trexx Holding, em troca do pagamento das dívidas da equipe.





De acordo com as informações publicadas na imprensa, o responsável pela Trexx, o empresário Adalberto Baptista, estaria de acordo com a negociação, cujos termos serão apresentados e detalhados nesta reunião do dia 27. Entre as dívidas estão o Reffis, trabalhistas e com outros clubes, como o Coritiba.





Este acordo vem sendo elaborado deste o dia 18 de novembro deste ano. Com a negociação, o clube se mantém como sócio majoritário, com 51% das ações, atualmente tem 60%.





A negociação também mantém os lucros da Pantera Shop, loja oficial do clube, além das cativas e da escolinha de futebol para o clube, mas perderia o repasse de R$ 120 mil mensais feitos pela BFSA como o uso do solo do Estádio Santa Cruz, até que todas as dívidas assumidas por Baptista sejam pagas pelo clube.





O conselho deve ser mantido com três representantes do clube e dois da Trexx, além de um conselheiro independente de cada lado. O conselho fiscal da BFSa será formado por dois indicados do BFC e um da Trexx.





Há ainda a possibilidade de Baptista comprar a Pantera Shop em 2021, mas as contas ainda passarão por auditoria para estimar o valor da loja que, hoje, está avaliada na casa dos R$ 30 milhões.





Nem o Botafogo e nem a S/A se manifestaram sobre o assunto.