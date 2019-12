Botafogo-SP deve ter debandada em processo de reformulação para 2020

(Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)





Por Redação Blog do Esporte









O Botafogo-SP se prepara para uma verdadeira reformulação em seu elenco em 2020. Após a chegada do técnico Vagner Lopes, o Tricolor deve negociar alguns atletas que não estão nos planos do novo treinador.





Como informou o Globo Esporte, o Pantera deve negociar o goleiro Tiago Cardoso, o zagueiro Naylhor, o volante Marlon Freitas, os atacantes Erick Luiz, Felipe Saraiva, Bruno Moraes e Rafael Costa.





Desta lista, aos menos três já se despediram do clube. As confirmações são da saída do zagueiro Plínio, do volante Marlon Freitas e o lateral Lucas Mendes. Este, deve seguir para a Ferroviária-SP, enquanto os outros dois atletas não tiveram os destinos revelados. A lista ainda conta com a saída do lateral Lucas.





De reforços, o Bota confirma a permanência do goleiro Darley, do zagueiro Didi, dos volantes Jonata Machado e William Oliveira, do meia Murilo e dos atacantes Dodô e Ronald.





Devem firmar novo contrato o volante Pablo e o meia Nadson. Aliás, Nadson chegou a ser especulado que iria ser negociado, mas a diretoria do Pantera fará um novo contrato nos próximos dias.





Na lista de ainda aparece o atacante Mike, de 26 anos, que está no Atlético-GO. O atleta disputou a série B do Brasileiro, jogou 36 jogos e marcou 12 gols, sendo o artilheiro da equipe e principal nome do acesso do Dragão. Lopes já trabalhou com ele e é novo forte para o Tricolor.