Boxing Day: Liverpool goleia e dispara e Chelsea decepciona

Como já é tradição, o dia 26 de dezembro é marcado pela rodada do “Boxing Day” do Campeonato Inglês. A rodada é dupla, sendo que o time que entrou em campo no dia 26, volta a jogar no dia 28 de dezembro.





Esta primeira parte da rodada foi ótima para o Liverpool. Em confronto direto com o segundo colocado, Leicester, os Reds golearam fora de casa por 4 a 0 e dispararam mais ainda na liderança. Ao final desta primeira parte, a diferença pode ser de 11 pontos, caso o Manchester City vença o Wolves nesta sexta-feira (27).





Logo abaixo, o Chelsea decepcionou em casa ao perder para o Southampton por 2 a 0. Os adversários chegaram a 21 pontos na 14ª colocação, enquanto os Blues ficaram com 32 pontos, podendo ser ameaçados pelos clubes logo abaixo.





Confira como foi este primeiro dia de Boxing Day:





Tottenham 2x1 Brighton

Aston Villa 1x0 Norwich

Bournemouth 1x1 Arsenal

Chelsea 0x2 Southampton

Crystal Palace 2x1 West Ham

Everton 1x0 Burnley

Sheffield United 1x1 Watford

Manchester United 4x1 Newcastle

Leicester 0x4 Liverpool





27/12





Wolverhampton x Manchester City





Rodada 20





28/12





Brighton x Bournemouth

Newcastle x Everton

Southampton x Crystal Palace

Watford x Aston Villa

Norwich x Tottenham

West Ham x Leicester

Burnley x Manchester United





29/12





Arsenal x Chelsea

Liverpool x Wolverhampton

Manchester City x Sheffield United