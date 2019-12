Brasil estreia contra a Bolívia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022; veja sequência

(Foto: Martín Fernandez)









O Brasil vai iniciar sua trajetória rumo à Copa do Mundo de 2022, no Catar, em casa diante da Bolívia. A sequência dos adversários nas Eliminatórias sul-americanas foi definida em sorteio realizado na sede da Conmebol nesta terça-feira. Uruguai x Chile, Colômbia x Venezuela, Paraguai x Peru e Argentina x Equador completam a primeira rodada.





Tite, Rogério Caboclo e Juninho Paulista estiveram presentes na cerimônia, que contou com o presidente da entidade máxima do futebol do continente, Alejandro Domínguez, lamentando o baixo número de vagas no Mundial.





- Lamentavelmente temos apenas 4 vagas e meia na Copa. Mas é totalmente possível que uma delas seja a campeã - disse.





Juninho Paulista, diretor da CBF, disse que a entidade em breve divulgará as datas exatas e os locais onde o Brasil mandará seus jogos. A ideia é não ter grandes deslocamentos.





A fórmula de disputa não muda: todos contra todos, em jogos de ida e volta. Ao final de 18 rodadas, os quatro mais bem classificados conseguem uma vaga direta no Mundial. O quinto colocado vai disputar um mata-mata (também com jogos de ida e volta) contra um representante de outro continente ainda não definido pela Fifa.





Veja a sequência de jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias:





Brasil x Bolívia

Peru x Brasil

Brasil x Venezuela

Uruguai x Brasil

Colômbia x Brasil

Brasil x Argentina

Brasil x Equador

Paraguai x Brasil

Chile x Brasil

Brasil x Peru

Venezuela x Brasil

Brasil x Uruguai

Brasil x Colômbia

Argentina x Brasil

Equador x Brasil

Brasil x Paraguai

Brasil x Chile

Bolívia x Brasil





