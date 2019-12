Brasil vence nos pênaltis e é campeão sul-americano sub-15

A seleção brasileira é campeã sul-americana sub-15 de futebol masculino. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, o Brasil venceu a Argentina nos pênaltis por 5 a 3 e sagrou-se campeão do torneio disputado em Assunção, no Paraguai.





O Brasil abriu o placar aos 31 do primeiro tempo, com Vinicius, cobrando pênalti. Aos 2 do segundo tempo, a Argentina empatou. A igualdade se manteve até o fim do tempo regular e a disputa foi para a decisão de pênaltis.





O time argentino desperdiçou a segunda penalidade e o Brasil abriu vantagem de 3 a 1. Os adversários conseguiram converter as outras cobranças, mas, já em vantagem, a seleção canarinho não desperdiçou nenhum chute e soltou o grito de “É campeão!”.





Este é o quinto título da seleção no Sul-Americano Sub-15. O último havia sido conquistado em 2015, na Colômbia.





O Jogo





Os garotos do Brasil foram superiores na etapa inicial, indo para o intervalo no Defensores Del Chaco com maior posse de bola, mais tentativas de gol e vencendo por 1 a 0. Após quase abrir o placar logo aos seis minutos, em finalização de Matheus Nascimento, e depois aos 15, quando Ângelo arrancou pela esquerda e chutou tirando tinta da trave, a Seleção teve pênalti a seu favor aos 34. Na cobrança, Vinicius bateu com categoria e colocou a Canarinho na frente. Antes do fim, na marca dos 40, a Seleção fez bela trama ofensiva: Matheus Nascimento ajeitou de calcanhar para Sávio, que tentou a finalização mas chutou para fora.





A Canarinho voltou para o segundo tempo e, em um breve cochilo da defesa, o camisa 11 Misael Jaime entrou costurando, invadiu a área e empatou para a Argentina. Mais tarde, o time brasileiro ainda perdeu o zagueiro Rômulo, expulso direto pela arbitragem peruana. Na marca dos 19, a Seleção por pouco não desempatou: Daniel roubou a bola no meio, puxou contra-ataque e tocou para Sávio. O camisa sete, ao tentar tirar do goleiro, acabou chutando rente à trave. Aos 39, Andrey pegou sobra dentro da área, mas o chute – que tinha endereço certo – desviou na defesa e foi para escanteio. Mesmo com a pressão verde e amarela, o duelo decisivo acabou indo para os pênaltis.





Vinicius, autor do gol, foi o primeiro a converter um pênalti. Federico Sosa também marcou para a Argentina. Na segunda cobrança, Daniel da Silva colocou para dentro. Já do lado hermano, Lucas Romero parou no goleiro Mycael e deixou o Brasil em vantagem. Em seguida, Kauê Peçanha não desperdiçou e fez 3 a 1 na disputa.





A partir daí, os argentinos marcaram suas duas cobranças restantes, enquanto Andrei dos Santos fez o 4º do Brasil. No final, sobrou para o capitão Kaiky Fernandes colocar para dentro e correr para os braços dos companheiros campeões sul-americanos.





Campanha





O Brasil chegou à decisão embalado pela campanha na fase de grupos, onde terminou líder do Grupo A, somou 10 pontos e marcou 13 gols. Na semifinal, enfrentou o Paraguai, donos da casa, e venceu por 2 a 0.





