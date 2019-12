Bruno Henrique, do Flamengo, volta a sentir dores na coxa direita às vésperas do Mundial

(Foto: Ricardo Moreira/BP Filmes)









Mais do que a derrota por 4 a 0 para o Santos, o que preocupou a torcida do Flamengo na tarde deste domingo foi Bruno Henrique. Às vésperas do Mundial de Clubes em Doha, no Catar, o atacante voltou a sentir dores na coxa direita e foi substituído por Vitinho no intervalo da partida na Vila Belmiro. Ele iniciou tratamento com gelo no banco de reservas.





Bruno tinha passado por essa situação no último domingo, quando sentiu a mesma coxa e saiu no intervalo da vitória por 3 a 1 sobre o Palmeiras na Arena Palmeiras. Ele sequer foi relacionado para a partida contra o Ceará na quinta-feira e voltou ao time contra o Santos. Jorge Jesus revelou na coletiva que não planejava escalá-lo, mas o próprio jogador pediu:





- Eu não ia propor a ele jogar, mas ele disse: "Mister, estou bem, já joguei no Santos, quero jogar".





Bruno vai ficar em São Paulo neste domingo para participar de uma premiação e retorna segunda-feira ao Rio de Janeiro. A princípio, sua situação não preocupa, e ele sequer vai precisar passar por exames por enquanto. O atacante será apenas monitorado no dia a dia.





O Flamengo folga nesta segunda e terça-feira e se reapresenta na manhã de quarta no Ninho do Urubu para começar a preparação para o Mundial. O Rubro-Negro estreia no próximo dia 17, contra o vencedor de Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Espérance, da Tunísia.





Globo Esporte