Campeão da Stock Car em 2016, Felipe Fraga deixa a categoria e vai focar na carreira internacional

Uma notícia de última hora agitou os bastidores da Stock Car na véspera de Natal. Nesta terça-feira, dia 24 de dezembro, o piloto Felipe Fraga, de 24 anos, anunciou que não disputará a categoria na próxima temporada. Em 2020, o campeão da Stock em 2016 vai se dedicar à carreira internacional, em provas de carro de turismo no exterior, com destaque para quatro corridas no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), entre elas as 24 Horas de Le Mans pela Porsche Project 1.





De acordo com o site motorsport, Felipe Fraga também correrá no Intercontinental GT Challenge com a Gruppem, equipe oficial AMG Mercedes. O primeiro compromisso no novo desafio será as 24 Horas de Daytona, com a equipe Riley, nos dias 24 e 25 de janeiro, nos Estados Unidos.





Felipe Fraga, defendendo a Cimed Racing, terminou a temporada 2019 da Stock Car na quarta colocação, com 313 pontos e três vitórias no ano. O campeão da principal categoria do automobilismo brasileiro foi Daniel Serra, com 387 pontos, seguido por Thiago Camilo (366) e Ricardo Maurício (320).





