Ceará negocia contratação do atacante Rafael Sobis

O Ceará mira a contratação de Rafael Sobis para a próxima temporada. O atacante não teve o contrato renovado com o Internacional e está livre no mercado. O Vovô já realizou proposta e a negociação está em andamento.





A diretoria do Ceará ofereceu um bom salário ao atacante de 34 anos. A proposta agradou ao jogador, que sinalizou interesse em defender as cores alvinegras em 2020. No entanto, o Ceará ofereceu vínculo de um ano ao atleta, mas os agentes do jogador querem fechar o contrato por duas temporadas, até o fim de 2021.





Não é a primeira vez que o Ceará tenta a contratação de Rafael Sobis. No final de 2018 o Vovô havia realizado proposta para ter o atacante na temporada de 2019. O negócio ficou perto de ser consolidado, mas, Sobis retornou ao Internacional, clube que o revelou. Nesta temporada jogador atuou em 46 partidas pelo Inter e marcou seis gols.





