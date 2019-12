Chapecoense divulga carta após rebaixamento: "Mais importante do que a divisão, é a minha essência"

(Foto: Márcio Cunha/Chapecoense)









A Chapecoense divulgou uma carta nas redes sociais sobre o primeiro rebaixamento na Série A (confira abaixo na íntegra). Nela, o clube exalta o orgulho pelas conquistas recentes e a importância de tudo que foi construído até aqui. A equipe caiu para a Série B após seis anos na elite.





- Eu continuo entre os gigantes. Porque sou feita de pessoas e, neste caso, a grandeza se refere, principalmente, ao tamanho do coração - para colocar paixão em tudo - e da disposição dos meus tantos braços e pernas a fim de me levar, novamente, ao lugar de onde eu jamais devia ter saído - diz parte da carta.





Neste domingo, o Verdão disputou o último jogo na Série A, com o empate em 1 a 1 com o Vasco, no Maracanã. O time agora se prepara a temporada 2020, quando terá as disputas do Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro.





Confira na íntegra





Se você me conhece desde o meu nascimento e acompanha toda minha trajetória, já deve saber: eu não queria estar escrevendo essa história. Não que eu me envergonhe, mas se tornou um hábito achar que você, meu caro torcedor, sempre merece mais. Meus anos de incansáveis lutas se tornaram conquistas emblemáticas. Com eles, aprendi muito sobre a importância do inconformismo e de me manter em movimento para garantir o avanço, e principalmente, o equilíbrio.





Também aprendi que tudo bem olhar para trás. Isso é vital para a manutenção das raízes, da essência, do legado. Além disso, foi voltando minha atenção ao passado que eu pude me dar conta de que já sobrevivi aos meus piores dias. Porque eu iria fraquejar agora?





É claro que eu também não queria as minhas arquibancadas com tantos espaços vagos, porque sempre me acostumei a vê-las preenchidas pela paixão. Tanto quanto não queria que tantas súplicas e orações ficassem sem respostas. Por isso, hoje estou aqui. Mostrando a minha cara, que é formada por tantas outras, pra dizer que a minha volta por cima já começou. Eu continuo entre os gigantes. Porque sou feita de pessoas e, neste caso, a grandeza se refere, principalmente, ao tamanho do coração - para colocar paixão em tudo - e da disposição dos meus tantos braços e pernas a fim de me levar, novamente, ao lugar de onde eu jamais devia ter saído.





Hoje, mais importante do que minha divisão, é a minha essência. Mais importante do que qualquer título, é ter a sua confiança. Travarei guerras no campo sempre que precisar. Jamais me desviarei dos meus compromissos. Farei com que defendam minha camisa, dentro e fora das quatro linhas, com respeito, disciplina, paixão e conhecimento. Isso, conhecimento. Pra estar aqui, é preciso saber de cada gota de suor e lágrimas que fizeram parte da minha ascensão. Pra estar aqui, é precisou saber que sou a Chapecoense. Não cheguei ao topo por acaso. Tenho orgulho da minha história, das minhas raízes, e de todas as minhas caras. Tudo passa, eu fico.





Globo Esporte