Chará recebe proposta do futebol dos Estados Unidos e tem chance de deixar o Atlético-MG

O Atlético-MG pode perder um dos seus estrangeiros para a próxima temporada. O colombiano Yimmi Chará tem em mãos uma proposta do Portland Timbers, equipe que disputa a Major League Soccer, a liga de futebol norte-americano, e pode deixar o clube alvinegro.





A informação foi inicialmente pela rádio Caracol, da Colômbia, e confirmada pelo GloboEsporte.com com uma pessoa envolvida na negociação. Segundo apurou a reportagem, os valores oferecidos agradam a parte do jogador. Mas é preciso, claro, que o Atlético-MG aceite o valor oferecido e não revelado à reportagem.





O Atlético-MG não comenta negociações em andamento. A assessoria pessoal do jogador disse não ter sido informada sobre nenhuma situação envolvendo o atleta. Se for negociado, Yimmi jogará ao lado do irmão. Diego Chará atua no Portland Timbers como meia.





Em outubro deste ano, em entrevista coletiva, o presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, disse que havia recebido uma proposta pelo jogador e que ele continua valendo, na opinião dele, 6 milhões de dólares (na cotação atual, R$ 24,6 milhões), valor pelo qual foi comprado.





- Jogador bom custa caro. Eu acho um Chará um ótimo jogador, e ele continua valendo esse valor (6 milhões de dólares). Eu tenho uma proposta bem próxima disso por ele, está na mesa. Vamos ver e analisar se ele fica ou não. É um patrimônio - disse o dirigente à época.





O colombiano chegou ao Galo na metade de 2018 com status de contratação mais cara da história do clube. O Atlético tem 70% dos direitos econômicos do atacante. Contratado pelo Atlético-MG na metade do ano passado, Chará soma 68 jogos, com 10 gols marcados pelo clube. Na temporada, são 46 partidas, com nove gols.





