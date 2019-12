Chelsea perde para o Southampton em casa e fica ameaçado no G-4 do Inglês

O Chelsea segue com dificuldade para implementar uma boa sequência no Campeonato Inglês. A equipe comandada por Frank Lampard voltou a tropeçar nesta quinta-feira ao ser derrotada pelo Southampton, em casa, por 2 a 0. Obafemi e Bertrand marcaram os gols dos visitantes na tradicional rodada de Boxing Day na Inglaterra.





A derrota em casa deixa o Chelsea com o alerta ligado na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Depois de estarem confortáveis no G-4, os Blues agora veem Sheffield e Tottenham no retrovisor, uma vez que soma 32 pontos, e os rivais têm 29. O Southampton, por sua vez, respira na briga contra o rebaixamento, chegando a 21 pontos e subindo para a 14ª colocação.





Depois de um bom começo de temporada, o Chelsea de Frank Lampard vem tendo um final de ano irregular. A derrota desta quinta-feira, no Boxing Day, é a quinta nos últimos sete jogos pela Premier League - e a quarta em casa pelo torneio em 2019/20. O treinador terá trabalho para reencontrar os bons ventos em 2020.





O Chelsea não teve uma boa atuação diante de seus torcedores, sofrendo muito para criar chances diante de uma boa marcação. E os brasileiros do time não fugiram disso. Jorginho não comprometeu defensivamente, e apareceu apenas em alguns lançamentos longos no ataque, e Emerson não conseguiu mostrar muita força ofensiva por conta das muitas tentativas do lado oposto, com Azpilicueta. Willian, por sua vez, esteve longe de ser decisivo e não teve bom aproveitamento nos lances de um contra um.





