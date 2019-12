Comercial anuncia rescisão de volante titular na Copa Paulista e lateral recém-contratado

(Foto: Rafael Alves/ Comercial)









O Comercial anunciou na manhã desta segunda-feira a rescisão de dois jogadores. O lateral-direito Denis e o volante Vinicius tiveram seus contratos rescindidos e não fazem mais parte do elenco para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista em 2020.





Vinicius foi titular durante boa parte da campanha da Copa Paulista neste ano. Em 14 jogos que esteve presente, foi titular em 11 oportunidades e fez parceria no meio de campo com Leonai. Conforme apurado pelo repórter da EPTV Geraldo Neto, o atleta desobedeceu ordens do técnico Roberval Davino e disputou partida por um campeonato amador em Ribeirão Preto.





Em contato feito pelo GloboEsporte.com com o diretor de futebol José Lourenço, a saída foi por opção exclusiva da comissão técnica.





- O Vinicius foi uma opção da comissão técnica. Foi um ajuste no momento certo, que a comissão escolheu fazer. Tudo está dentro da normalidade, mesmo porque temos um tempo hábil para fazer essas mudanças. Foi um ajuste baseado na disputa da próxima competição, tudo com muita naturalidade - explicou o diretor.





Já Denis, que foi anunciado oficialmente em novembro após temporada pelo São José, encerrou sua passagem pelo Leão sem sequer entrar em campo. Lourenço afirmou que o jogador recebeu proposta do Capivariano e optou pela saída, mesmo com contrato vigente no Leão.





- O Denis recebeu uma proposta mais interessante do Capivariano e mesmo tendo contrato com o Comercial, ele escolheu sair. Aqui no Comercial só fica quem realmente está feliz, está afim e tem objetivo e foco. Esse é o nosso lema - afirmou.





O dirigente também revelou que o Comercial já tem um novo lateral direito apalavrado, que deve ser apresentado nos próximos dias. Além disso, o clube também procura um centroavante e um goleiro.





