Confederação Brasileira de Tênis apresenta a sua nova marca

Dinâmica, moderna, atual e identificada com o esporte. Esses são alguns dos atributos da nova identidade visual da Confederação Brasileira de Tênis, que reformula a marca para ficar ainda mais próxima dos praticantes da modalidade no país. A alteração foi revelada na noite desta sexta-feira, durante o coquetel de encerramento do Encontro Internacional de Treinamento, que reuniu os principais nomes do passado, do presente e do futuro do tênis nacional em Florianópolis (SC), sede da CBT.





A atualização do principal símbolo da entidade tem o objetivo primordial de torná-lo mais identificável com o tênis. A reformulação foi desenvolvida pela Agência Saravah atendendo a uma antiga necessidade observada: a de atualizar a logo e aproximá-la mais dos tenistas do país, principalmente do público jovem. O novo brasão também representa alguns dos preceitos que regem a administração da CBT: a constante busca pela evolução e pela inovação, o movimento para fortalecer o tênis nacional e a conexão com os públicos praticantes do esporte.





"A nossa gestão tem como mote principal realizar coisas novas para conquistar grandes coisas. O mundo, sobretudo na última década, tem se transformado em uma velocidade muito grande. E a nossa comunicação com a comunidade do tênis, nesta busca por um diálogo constante, se deparou com uma necessidade de transformação no seu principal símbolo: a logo da CBT. Trouxemos a modernidade, o dinamismo em nossa comunicação visual. As boas práticas de governança são princípios básicos da nossa gestão, e, para que essa mensagem se faça compreensível, a logo atualizada é um dos pilares para reforçar a proximidade com tenistas, técnicos e principais atores do tênis brasileiro", destaca Rafael Westrupp, presidente da Confederação Brasileira de Tênis.





A transformação da logo é um dos marcos da atual gestão da CBT. Ela simboliza o momento que a entidade atravessa, com conquistas dentro e fora de quadra. No âmbito das relações institucionais internacionais, a Confederação Brasileira de Tênis tem importantes parcerias firmadas com os organizadores de Roland-Garros e Wimbledon, que garantem a realização de torneios juvenis ligados aos Grand Slams no Brasil.





No Brasil, a CBT também colhe o reconhecimento pela administração pautada na ética e na transparência. Atualmente, a entidade é um dos destaques do Programa GET (Gestão, Ética e Transparência) do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), deixando o 32º lugar e assumindo a 8ª posição no ranking de governança das Confederações esportivas do país. A CBT também faz parte do Rating Integra, do Instituto Ethos, outro importante balizador de como a entidade lida com governança, integridade e transparência.





Todas essas realizações dizem muito sobre o atual momento do tênis brasileiro, mas a Confederação Brasileira de Tênis mostra coragem para mudar a marca e buscar novos desafios e novos horizontes. Com o apoio da comunidade tenística do Brasil, a CBT está no caminho certo para fortalecer cada vez mais o esporte.