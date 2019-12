Conmebol realiza sorteio da Taça Libertadores e Copa Sul-Americana

Por Redação Blog do Esporte









A Conmebol sorteou nesta terça-feira (17) os confrontos da Taça Libertadores e Copa Sul-Americana. O Flamengo, atual campeão da competição, encabeça o grupo A e estará ao lado de Independiente Del Valle, do Equador, Junior, da Colômbia e o vencedor do confronto G1 da fase preliminar.





Na fase preliminar, Corinthians e Internacional buscam avançar a fase de grupos. O Timão enfrentará o vencedor do confronto entre Guaraní, do Paraguai, ou o quarto colocado do Campeonato Boliviano, a ser decidido no final de dezembro. O Inter enfrentará o classificado no Campeonato Chileno, que encerrará em 2020, após disputas políticas no país.





Caso avancem, ainda terá mais uma fase antes dos grupos. Avançando, o Corinthians entrará no grupo B, ao lado do Palmeiras, e o Inter no grupo E, ao lado do Grêmio. Confira como ficou a competição:





Primeira fase





Bolívia 4 x Guaraní (PAR) – E1

Carabobo (VEN) x Universitario (PER) – E2

Progreso (URU) x Barcelona (EQU) – E3





Segunda fase





E2 (Carabobo ou Universitario) x Cerro Porteño (PAR) – C1

Cerro Largo (URU) x Palestino (CHI) – C2

Independiente Medellín (COL) x Deportivo Táchira (VEN) – C3

Macará (EQU) x Deportes Tolima (COL) – C4

Chile 4 x INTERNACIONAL – C5

Bolívia 3 x Atlético Tucumán (ARG) – C6

E1 (Bolívia 4 ou Guaraní) x CORINTHIANS – C7

E3 (Progreso ou Barcelona) x Sporting Cristal (PER) – C8





Terceira fase (mando definido pelo ranking da Conmebol)





Vencedor C1 x Vencedor C8 – G1

Vencedor C2 x Vencedor C7 – G2

Vencedor C3 x Vencedor C6 – G3

Vencedor C4 x Vencedor C5 – G4





Fase de Grupos





Grupo A





Flamengo

Independiente Del Valle

Junior

G1





Grupo B





Palmeiras

Bolívar

Tigre (ARG)

G2





Grupo C





Peñarol

Colo-Colo

Athletico-PR

Bolívia 2





Grupo D





River Plate

São Paulo

LDU

Binacional (PER)





Grupo E





Grêmio

Universidad Catolica

América de Cali

G4





Grupo F





Nacional (URU)

Racing

Alianza Lima

Estudiantes de Mérida (VEN)





Grupo G





Olímpia

Santos

Delfín (EQU)

Defensa y Justicia





Grupo H





Boca Juniors

Libertad

Caracas

G3





A final acontece no dia 21 de novembro, em jogo único no Estádio do Maracanã.

Copa Sul-Americana

Também houve o sorteio da Copa Sul-Americana. Destaque para o Fortaleza, que enfrentará o Independiente, da Argentina. Confira os confrontos:





Coquimbo Unido-CHI* x Aragua-VEN

Bolívia 2* x Emelec-EQU

Plaza Colonia-URU x Zamora-VEN*

Bolívia 1* x Melgar-PER

River Plate-URU x Atlético Grau-PER*

Fénix-URU* x El Nacional-EQU

Huracán-ARG x Atlético Nacional-COL*

Sportivo Luqueño-PAR x Mineros de Guayana-VEN*

Vélez Sarsfield-ARG* x Aucas-EQU

Bolívia 3 x Millonarios-COL*

Lanús-ARG* x Universidad Católica-EQU

River Plate-PAR x Deportivo Cali-COL*

Argentino Juniors-ARG* x Sport Huancayo-PER

Huachipato-CHI* x Deportivo Pasto-COL

Audax Italiano-CHI x Real Garcilaso-PER*

Liverpool-URU x Llaneros de Guanare-VEN*

Bolívia 4 x Vasco*

Unión Santa Fe-ARG* x Atlético-MG

Nacional-PAR x Bahia*

Sol de América-PAR* x Goiás

Unión La Calera-CHI x Fluminense*

Independiente-ARG* x Fortaleza





*Primeiro jogo como mandante





A final está marcada para o dia 7 de novembro, mais uma vez em jogo único, no Estádio Olímpico de Córdoba, na Argentina.