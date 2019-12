Corinthians anuncia a contratação do ala Jackson Samurai: "É o maior do clube de futsal do Brasil"

(Foto: Ricardo Artifon/CBFS)









O Corinthians anunciou, nesta segunda-feira, um dos seus grandes reforços para a temporada 2020. Eleito o melhor ala-esquerdo da LNF em 2015 e 2017, Jackson Samurai desembarca no Parque São Jorge após três anos no Joinville. Esta será a segunda passagem de Jackson pelo Timão. O gaúcho de Não-Me-Toque vestiu a camisa alvinegra em 2013.





- A comissão entrou em contato comigo e assim que perguntaram se eu tinha interesse, eu não tive dúvidas. Qualquer atleta quer vestir essa camisa e comigo não seria diferente. O Corinthians é o maior do clube de futsal do Brasil e espero poder ajudar a conseguir títulos para a nação - disse Jackson, campeão da LNF 2017 pelo Joinville.





Recuperado das duas lesões que o afastaram das quadras por um longo período nos últimos dois anos, o ala, famoso pelos seus chutes fortes, afirmou que estará pronto para novos desafios em seu retorno.





- A torcida pode esperar um Jackson mais experiente, maduro e com mais bagagem também de seleção brasileira. Sou muito competitivo nos treinos e jogos. Tenho certeza que minha volta vai ser bem melhor. Esse ano foi de readaptação e com a estrutura do Corinthians, espero ser o Jackson de 2015 e 2017. Voltar para o Corinthians é muito gratificante. Estou muito feliz em voltar a vestir essa camiseta - frisou.





Jackson Samurai é o segundo reforço do Corinthians. Além dele, o Alvinegro havia anunciado o retorno de ala Leandro Caires, também proveniente do Joinville. Para 2020, o clube manterá os goleiros Tiago, Obina e Schutt, os fixos Nenê, Daniel e Batalha, os alas, Matheus, Henrique, Murilo e Rafa, e os pivôs Deives e Higor. Daniel Airoso foi promovido para a equipe principal, e Neguinho, Guilhermão e Marcelo serão jogadores da equipe sub-20 integrados ao time adulto do Alvinegro.





Globo Esporte