Corinthians apresenta proposta para comprar Michael, do Goiás

O Corinthians apresentou uma proposta para tentar comprar os direitos do atacante Michael, autor de nove gols pelo Goiás no último Campeonato Brasileiro. Os valores da operação, até o momento, são sigilosos.





O jogador de 23 anos está no radar do Timão há cerca de um ano e, após se destacar nesta edição do Brasileirão, foi um dos nomes pedidos pelo técnico Tiago Nunes para a próxima temporada. Segundo Andrés Sanchez, a lista conta com mais de 17 jogadores.





O Timão já apresentou valores ao Goiás, clube que tem 80% dos direitos econômicos do atleta. A ideia do Corinthians é comprar parte deste percentual. A princípio, a proposta não inclui jogadores.





– Eu acabei de ficar sabendo. Fico feliz pelo carinho de milhões de pessoas que me mandaram mensagem. Tenho contrato com o clube até 2021, a qual eu respeito e sempre respeitei. Se for para sair vai ser da vontade de Deus, do clube e dos meus agentes. Estou feliz no Goiás – afirmou Michael, durante o Prêmio Bola de Prata.





O que pode jogar contra o Corinthians é a enorme concorrência em torno de Michael. Nos últimos meses, vários clubes do Brasil e alguns da Europa procuraram o estafe do atleta para tirar informações.





Nos próximos dias, o atleta definirá o seu futuro junto do Goiás e do seu empresário.





