Corinthians tem projeto para construir hotel com 40 quartos dentro da Arena; veja detalhes

O Corinthians planeja construir um hotel dentro de sua arena, em Itaquera. A ideia é que os quartos fiquem no sexto andar do prédio Oeste, no espaço em que hoje ficam os camarotes.





A diretoria do Corinthians já tem em mãos um projeto arquitetônico desenvolvido pelo escritório Vidal e Sant'Anna e pretende construir um piloto até abril. Ele servirá para apresentar o projeto a parceiros e buscar possíveis investidores.





A Arena Corinthians possui 84 camarotes. Pelo projeto, a ideia é transformar 40 deles em quartos de hotel.





A ideia da construção do hotel foi revelada por Caio Campos, superintendente de marketing do Timão, no podcast "GE Corinthians", do GloboEsporte.com.





– É bem possível que a gente transforme um andar inteiro da Arena em um hotel, até para que comporte mais eventos. A gente viu o primeiro esboço do projeto e ficou muito legal. Agora, vamos tentar fazer a viabilidade econômica. A gente não promete para o torcedor que isso vai acontecer, mas está muito próximo.





Para 2020, o Timão também planeja a inauguração de um restaurante e de uma universidade dentro da Arena Corinthians, além de outros espaços comerciais.





Globo Esporte