Corinthians tenta empréstimo de Dodô, que fica perto de rescindir contrato com o Cruzeiro

(Foto: Igor Sales/Cruzeiro)









A primeira oferta do Corinthians para contratar o lateral-esquerdo Dodô é de empréstimo. O jogador pertence à Sampdoria, da Itália, e não deve ficar no Cruzeiro, clube que defendeu em 2019.





Por contrato, o Cruzeiro tinha obrigação de efetuar a compra do jogador em 2020. Porém, com dificuldades financeiras, a Raposa negocia a rescisão com Dodô.





– A gente está bem adiantado na rescisão dele. Não sabemos para qual clube Dodô está indo, mas creio que ele já tenha arrumado clube, pois estamos praticamente definidos na rescisão dele –afirmou Márcio Rodrigues, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, em entrevista à Rádio Itatiaia.





A negociação entre Dodô e Corinthians só deve avançar após o acerto com o Cruzeiro, que tem valores a pagar ao lateral. As conversas devem ser intensificadas nos próximos dias, com o retorno do empresário do atleta ao Brasil após acompanhar o Mundial de Clubes no Qatar.





Antes da Raposa, Dodô já havia defendido o Santos por empréstimo.





A primeira opção do Timão para a lateral esquerda era Sidcley. Porém, o clube tem enfrentado dificuldades na negociação com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, que pede uma compensação financeira para liberá-lo.





Dodô foi revelado nas categorias de base do Corinthians. Ele foi promovido ao time profissional em 2009, mas fez apenas oito jogos e foi emprestado ao Bahia. Depois, ele se transferiu para a Roma, da Itália.





Em 2019, o lateral-esquerdo atuou 28 vezes pelo Cruzeiro e marcou um gol.





Globo Esporte