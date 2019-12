Cristiano Ronaldo faz dois, Juventus vence e seca a Inter para ficar na liderança

Demorou, mas Cristiano Ronaldo enfim viveu a sensação de marcar mais de um gol com a Juventus em um jogo na temporada 2019/20. Com um "doblete" do astro, a Velha Senhora venceu a Udinese por 3 a 1, neste domingo, em casa, com facilidade. Bonucci também fez para os donos da casa.





A vitória faz com que a Juventus chegue a 39 pontos e tome a liderança do Campeonato Italiano, ao menos temporariamente. A missão agora é secar a Inter de Milão, que tem 38 pontos e entra em campo ainda neste domingo, às 16h45 (de Brasília), diante da Fiorentina. Um empate dos Nerazzurri basta para que a Velha Senhora volte a ser líder ao fim da rodada, por conta do confronto direto.





Os dois gols marcados neste domingo marcam um dos melhores momentos de Cristiano Ronaldo nesta temporada pela Juventus. Esta foi a primeira vez que o astro marcou mais de um gol em uma partida com a camisa da Velha Senhora em 19 partidas disputadas em 2019/20. Com cinco gols nos últimos quatro jogos no clube, o craque poderia ter saído com um hat-trick se não fosse uma bela defesa de Musso e a trave.





A Juventus de atuações irregulares das últimas partidas não mostrou as caras diante da Udinese. Pelo contrário: o time de Maurizio Sarri teve uma ótima atuação, sendo avassalador no primeiro tempo, com muitas chances criadas. O placar de 3 a 0 foi construído rapidamente e encaminhou a vitória, apenas assegurada na etapa final - quando o time ainda desperdiçou diversas chances.





Quem estufou as redes foi Cristiano Ronaldo, mas Higuaín e Dybala tiveram uma ótima atuação em casa. A dupla argentina se movimentou muito e conseguiu acionar o luso em melhores condições em várias ocasiões. Dybala ainda mostrou muita categoria em duas finalizações por cobertura - uma bateu no travessão e a outra foi direto no gol, que acabou anulado por um domínio de mão.





Globo Esporte