Cruzeiro marca reunião com Adidas para renegociar contrato; rescisão segue como possibilidade

O Cruzeiro marcou para o dia 9 de janeiro uma reunião com executivos da Adidas para renegociar os termos do contrato assinado entre o clube e a fornecedora de materiais esportivos. Quem confirmou a data ao GloboEsporte.com foi Carlos Ferreira, integrante do Conselho de Notáveis.





A ideia do Cruzeiro é criar um aditivo para mudar alguns termos do contrato. Caso isso não seja acordado entre as partes, a rescisão é uma possibilidade.





A parceria com a empresa alemã foi firmada pelo presidente Wagner Pires de Sá, que renunciou ao cargo neste mês, após forte pressão da oposição e também da torcida. O uniforme para 2020 foi lançado oficialmente pelo clube e fornecedora na última quinta-feira.





No entanto, horas depois do anúncio feito nas redes sociais, Vittorio Medioli, CEO do conselho gestor do Cruzeiro, afirmou, em entrevista ao GloboEsporte.com, que tinha a ideia de rescindir o acordo firmado com a empresa alemã. Medioli criticou o contrato e afirmou que a ideia do clube é criar uma marca própria.





- Nós devemos encerrar o acordo com a Adidas, porque não se faz (um acordo nessas condições). Estamos quase decididos a montar uma marca própria. Primeiro que o contrato com a Adidas não é pra ganhar nada. É um contrato que, no ano, no máximo vai dar ao Cruzeiro R$ 2,5 milhões, que foi antecipado.





No caso da rescisão, o Cruzeiro obviamente precisaria devolver à Adidas o valor que foi adiantado. A quantia foi solicitada pelo clube, ainda antes do conselho gestor assumir, para ajudar na quitação de compromissos em atraso.





Globo Esporte