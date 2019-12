Daniel Serra faz corrida segura, fica em segundo, leva o tri da Stock Car e iguala feito do pai

Tal pai, tal filho. Daniel Serra fez uma corrida sem grandes riscos neste domingo, em Interlagos, na última etapa da Stock Car, chegou em segundo lugar e garantiu o tricampeonato da categoria, igualando o feito do pai, Chico Serra, que levantou o troféu em 1999/2000/01. Seu principal rival na briga pelo campeonato, Thiago Camilo, foi o vencedor da etapa, mas não conseguiu o bastante para tirar os 29 pontos de desvantagem.





- Não é nem um pouco fácil, é tanta emoção. Eu gritei muito, foi um ano muito difícil, foi muito trabalhoso. A gente teve que saber jogar o jogo, não tínhamos o carro mais rápido, mesmo com menos pole e menos vitória, saímos como campeão. Agradecer a equipe, aos mecânicos. O carro não para na pista, a troca de pneu é muito rápida - disse o campeão Daniel.





- O durante a prova é muito difícil, é muito mais difícil estar aqui fora, torcendo por ele, do que lá dentro. Estou muito feliz, é muito emocionante. Significado muito grande, temos que enaltecer a performance do Thiago. Nós seguimos a estratégia, conseguimos conquistar mais esse campeonato, é muito bom para o Daniel - disse Chico, pai de Daniel.





Daniel Serra chegou a Interlagos como líder e favorito ao título, já que se chegasse entre os seis primeiros colocados, garantiria o título independente de qualquer outro resultado. Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Rubens Barrichello, Júlio Campos e Felipe Fraga tinham chances de ficar com o título, mas sempre precisando que Daniel ficasse para trás.





O piloto fez uma temporada bem regular. Venceu apenas uma corrida, a primeira do ano, no Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, e depois ficou oito provas entre os três primeiros, garantindo pontos importantes para chegar ao título. Thiago Camilo, por exemplo, venceu seis corridas, mas abandonou três provas.





- Nosso grande problema foi a quebra de motor que eu perdi duas corridas. Todo mundo tem um si, o Daniel fez uma excelente temporada, está de parabéns. Mas é um regulamento que premia a regularidade, não o maior vencedor. Não estou reclamando, o Daniel foi muito inteligente, jogou com as regras - disse Thiago.





A largada foi bastante confusa, com cinco carros abandonando antes da primeira volta. O acidente de Lucas Foresti com Cesar Ramos e Alan Kodahir obrigou o carro de segurança entrar na pista. Max Wilson e Caetano também se tocaram.





Enquanto isso, ali na frente seguia Marcos Gomes, seguido por Thiago Camilo, enquanto Daniel Serra, em sexto, estava tranquilo na briga pelo título. Na volta, outro acidente envolvendo cinco carros, incluindo Marcel Coleta, o mais jovem do grid, mas desta vez sem a entrada do carro de segurança.





Na parada, Daniel teve um pequeno problema com a troca de pneu, mas não perdeu tempo e voltou em terceiro e seguiu de forma tranquila na briga pelo título. O líder Marcos Gomes perdeu muito tempo na parada e Thiago Camilo assumiu a ponta.





Thiago segurou a pressão de Felipe Fraga nas última voltas e garantiu a vitória. Daniel passou em segundo, já que Felipe Fraga teve problemas na última volta com a falta de combustível.





