De virada, Lazio decreta primeira derrota da Juventus no Campeonato Italiano; Internazionale segue líder

Jogando em casa, a Lazio decretou neste sábado o fim da última invencibilidade do Campeonato Italiano 2019/20 e ainda conseguiu encostar um pouco mais no topo da tabela. A Juventus abriu o placar com Cristiano Ronaldo, mas viu os mandantes virarem com Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Caicedo e desperdiçou chance de retomar a ponta da Internazionale, que empatou com a Roma na rodada. 3 a 1 justo no Estádio Olímpico e que contou com expulsão de Cuadrado e pênalti perdido por Immobile, artilheiro isolado da competição.





Com os resultados da 15ª rodada, a Juventus permanece na vice-liderança com 36 pontos, dois a menos que a Internazionale. A Lazio segue em terceiro, mas agora tem 33 pontos. No próximo fim de semana, a Juve recebe a Udinese, enquanto a Lazio visita o Cagliari. Veja a tabela completa da competição.





Podia ter sido mais...





... não fosse a espetacular atuação do goleiro Szczesny. O polonês da Juve defendeu cobrança de pênalti de Immobile e ainda fez defesaça no rebote que o artilheiro pegou. No lance do último gol, o camisa 1 apareceu bem novamente ao pegar chute cara a cara de Lazzari. Caicedo, livre de marcação, acabou aproveitando o rebote.





Cristiano Ronaldo abriu o placar após boa troca de passes do ataque da Juventus e assistência de Bernardeschi. Nos acréscimos da primeira etapa, a Lazio chegou ao empate com o brasileiro Luiz Felipe, zagueiro ex-Ituano, após cruzamento de Luis Alberto que Bonucci não conseguiu alcançar. E o camisa 10 seguiu sua noite de garçom ao lançar para Milinkovic-Savic no lance do segundo gol. O volante dominou com estilo e finalizou bem de canhota. No fim, Caicedo aproveitou rebote após contra-ataque mortal da equipe da casa, que aproveitou os espaços que a Juve deu.





Aos 23 minutos do segundo tempo, com o placar empatado em 1 a 1, Cuadrado deu carrinho forte em Lazzari e parou com falta bom contra-ataque da Lazio. O camisa 29 sairia cara a cara com Szczesny, mas o árbitro aplicou apenas o cartão amarelo. Na sequência, porém, foi ao VAR e optou por trocar a cor. O colombiano foi expulso, discutiu de forma áspera com Bonucci e deixou a equipe com um a menos. A Lazio soube aproveitar e virou o jogo pouco depois.





