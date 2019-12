Descoberto pelo São Paulo após título da Taça das Favelas, atacante Geovanne celebra acerto com o Figueirense: "Feliz e motivado"

O atacante Geovanne está de casa nova. Aos 17 anos, o jovem jogador chega ao Figueirense emprestado pelo São Paulo. Ele assinou com o clube alvinegro na última sexta-feira (20) e já integra a equipe sub-17 do Figueira.





Apesar da pouca idade, Geovanne tem muita história para contar. Em junho deste ano, ele conquistou a Taça das Favelas pelo Complexo Parque Santo Antônio. O atacante foi um dos destaques da sua equipe na competição e brilhou na final, tendo anotado um dos gols da vitória por 3 a 2 sobre o Favela 1010. Depois disso, Geovanne foi convidado pela comissão técnica do São Paulo para realizar um período de testes em Cotia. O jogador precisou de apenas sete dias para ser aprovado e fazer parte do time de juvenis do Tricolor.





Feliz pelo acerto com o Figueirense, Geovanne celebra a oportunidade no clube alvinegro. "Estou muito feliz e motivado com esta oportunidade no Figueirense. O ano de 2019 foi muito especial na minha carreira e chego focado para este novo desafio. Agora é trabalhar ao máximo para corresponder dentro de campo e conquistar grandes coisas por esta equipe", destacou o atacante, que foi campeão paulista sub-17 pelo São Paulo.





Agora, Geovanne foca as atenções em seu primeiro desafio com a camisa do Figueira: a Copa Santiago de Futebol Juvenil. Presente no grupo A, o time alvinegro estreia no torneio no dia 12 de janeiro, diante do São José-RS. "A Copa Santiago é um dos principais torneios de base do futebol brasileiro, então sabemos da importância que é representar o Figueirense em uma competição deste tamanho. Como falei, chego ao Figueira com o objetivo de conquistar grandes coisas, então creio que esta é uma ótima oportunidade de iniciar a bonita história que espero construir por aqui", concluiu Geovanne.





Além de Figueirense e São José-RS, o grupo A da Copa Santiago ainda conta com as presenças de Albion/URU, 3 de Febrero/PAR, Grêmio e Internacional.





