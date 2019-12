Eldorado promove corrida e caminhada em troca de alimentos e brinquedos para doação em Três Lagoas

A Lagoa Maior, um dos principais pontos turísticos de Três Lagoas (MS), se tornará no dia 15 de dezembro o ponto de encontro dos amantes e praticantes da corrida de rua. O cartão-postal será palco para a 1ª Corrida Eldorado Run, realizada pela Eldorado Brasil em comemoração aos sete anos da empresa.





O evento terá provas de 5 quilômetros (caminhada e corrida) e 10 quilômetros (apenas corrida), ambas nas categorias feminina e masculina. Para garantir uma das 1.000 vagas disponíveis, o corredor deve acessar o site www.eldoradorun.com.br , preencher o cadastro e, no dia da retirada do kit de corrida, entregar 5 quilos de alimento não perecível e um brinquedo em bom estado. Toda a arrecadação irá para instituições de caridade de Três Lagoas. A idade mínima para participar da 1º Corrida Eldorado Run é de 14 anos.





Os inscritos ganharão um kit com uma sacola, camiseta e número de peito -- este último apenas para os participantes da modalidade corrida. A retirada acontecerá na véspera do evento (14 de dezembro), entre as 14h e as 18h, em espaço montado na própria Lagoa Maior, em frente ao Shopping Popular (Av. Odair Rosa de Oliveira, 303). Além dos mantimentos e do brinquedo, é necessário que cada corredor leve o comprovante de inscrição, impresso ou digital, e um documento de identificação original com foto.





A largada para ambas as provas está programada para as 6h30, também em frente ao Shopping Popular. É recomendado chegar à Lagoa com pelo menos 15 minutos de antecedência. Os cinco primeiros colocados de cada categoria na caminhada e na corrida receberão um troféu como premiação. Ao término do evento, haverá sorteio de brindes a todos os participantes.





A 1ª Eldorado Run é realizada pela Eldorado Brasil em parceria com a Ticket e tem apoio da Polícia Militar e da Prefeitura de Três Lagoas.