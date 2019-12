Elenco do Mogi exalta superação após vitória sobre o Minas em jogo que teve lesão de Fúlvio

(Foto: Antonio Penedo/Mogi Basquete)









Já desfalcado do armador Alexey e do pivô João Pedro, que se recuperam de cirurgias e só voltam no primeiro semestre de 2020, o Mogi das Cruzes se viu sem mais um jogador importante de seu elenco logo no primeiro quarto do jogo contra o Minas, quando o armador Fúlvio lesionou o tornozelo esquerdo e precisou deixar a quadra amparado pelos companheiros.





Ainda assim, a equipe mogiana fez valer o mando de quadra e venceu a partida no ginásio Hugo Ramos por 91 a 84. Mais do que o resultado em si, no entanto, o elenco do Mogi exaltou o espírito de superação para reagir após a perda de seu principal armador e sair de quadra com a vitória, que coloca o time na terceira posição do NBB.





– No primeiro dia em que conversamos, nós falamos que o time precisava ter uma cara, até porque mudamos praticamente todo o elenco. Desde o começo o time vem mostrando que tem esse espírito de superação. Acho que a grande mensagem dessa equipe não é nem a vitória ou a classificação, mas dentro de quadra nós tocamos as pessoas e mostramos que não desistimos nunca. Qualquer que seja o problema, temos que ter resposta para ele, e, quando você passa por ele, você vai evoluindo. Mesmo que não vem a vitória, espiritualmente você evolui – falou o técnico Guerrinha.





– Nós somos atletas e enfrentamos uma guerra física diária na preparação para os jogos, mas, mais do que isso, tem uma guerra mental de cada atleta. Todas as coisas dentro e fora da quadra nós temos que saber administrar. O Alexey e o Jay estão machucados, o Fúlvio acabou se lesionando, e nossa equipe mostra que está sabendo lidar com essa guerra mental nossa. Estamos superando e indo em frente. Vencemos um adversário muito forte. Nosso potencial é muito grande, sabemos que podemos melhorar em muitas coisas, mas a palavra de hoje é superação – disse o pivô Alexandre Paranhos, um dos destaques da partida, com 16 pontos e seis rebotes.





Um dos destaques do Mogi na boa campanha no NBB, Fúlvio se machucou quando restavam quatro minutos para o fim do primeiro quarto. Em um lance de infiltração, ele se chocou com o ala-pivô Tyrone e acabou virando o tornozelo esquerdo, deixando a quadra com muitas dores. O armador passou por uma radiografia na noite de quarta-feira e será submetido a novos exames para que se saiba a gravidade da lesão.





– O Fúlvio teve uma entorse de tornozelo. Teve muita dor e inchou bastante. Ele não tinha condição de voltar à quadra. Já foi feita a radiografia, e a princípio não teve fratura. Vamos tratar primeiramente esse inchaço, esse edema, por conta desse trauma que foi importante, e esperar regredir um pouco para fazermos novos exames e darmos um parecer melhor – explicou o médico do Mogi, Marcel Annichino.









A vitória foi a oitava em 11 jogos do Mogi, que, com isso, alcançou a terceira posição do NBB, com 72,7% de aproveitamento. O time agora terá pela frente três jogos fora de casa na competição, contra Basquete Cearense, na próxima segunda-feira, às 19h30, Unifacisa, na quarta, e Botafogo, no dia 20. Porém, vale lembrar que, no dia 16, a equipe recebe no Hugão o Biguá, do Uruguai, em jogo decisivo pela Champions League.





Globo Esporte