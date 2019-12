Em meio a atraso de salários no Cruzeiro, cozinheiros da Toca da Raposa I entram em greve

Cozinheiros e assistentes de cozinha que trabalham na Toca da Raposa I estão em greve. O motivo é o atraso no pagamento dos salários por parte do Cruzeiro. O próprio clube confirmou a informação, por meio de nota à imprensa (veja no fim da matéria).





Segundo o comunicado, a greve de parte dos colaboradores que trabalham no centro de treinamentos das categorias de base é “mais um retrato da crise no Cruzeiro”. O clube também admite que os salários de jogadores e diretores seguem em atraso:





“O Cruzeiro EC esclarece que diante do grave momento político e financeiro que o Clube atravessa, os salários dos colaboradores, atletas e diretores estão em atraso e a diretoria trabalha em busca de uma solução para o problema”





O Cruzeiro passa pela maior crise financeira em 98 anos de história. A gestão de Wagner Pires de Sá, que se iniciou em janeiro do ano passado, fez com que a dívida do clube superasse os R$700 milhões. O presidente e outros integrantes da diretoria cruzeirenses são investigados pela Polícia Civil de Minas Gerais, que instaurou inquérito para apurar denúncias sobre falsificação de documento particular, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.





Em meio ao cenário interno catastrófico, a crise afetou diretamente o futebol. Pela primeira vez na história, o Cruzeiro foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Todo o contexto político e financeiro fez com que o Conselho Deliberativo negociasse, junto à diretoria, a renúncia de toda a chapa eleita no fim de 2017: o presidente Wagner Pires de Sá e os vices Hermínio Lemos e Ronaldo Granata.





A tendência é de que a renúncia coletiva do trio aconteça ainda esta semana. A ideia é que um conselho gestor, formado por conselheiros renomados e de bom poder aquisitivo, tomem a frente do clube, liderando um projeto de reestruturação administrativa e financeira.





A nota do Cruzeiro





O Cruzeiro EC esclarece que diante do grave momento político e financeiro que o Clube atravessa, os salários dos colaboradores, atletas e diretores estão em atraso e a diretoria trabalha em busca de uma solução para o problema.





A greve dos cozinheiros e assistentes de cozinha na Toca da Raposa I é mais um retrato da crise no Cruzeiro.





Lamentamos e esperamos efetuar o pagamento de todos o mais breve possível.





Cruzeiro Esporte Clube





Globo Esporte