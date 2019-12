Em partida equilibrada Capitals vencem Ducks fora de casa

O Washington Capitals (22-4-5) segue vencendo. A equipe da capital norte-americana bateu o Anaheim Ducks (12-13-4) na noite desta sexta-feira por 3 a 2 fora de casa. Esse é a sexta vitória consecutiva dos Caps, terceira fora de casa. Pela primeira vez na história da franquia, a equipe venceu os três times do estado da Califórnia em sequencia. Com o resultado os Capitals seguem com a melhor campanha da NHL, enquanto os Ducks seguem com a segunda pior campanha da conferência Oeste.





Pelo time visitante, destaque para Jakub Vrana, que deu uma assistência e marcou o gol da vitória. Além de Vrana, Evgeny Kuznetsov e Travis Boyd marcaram e Braden Holtby fez 27 defesas. Pelos Ducks, Ryan Getzlaf fez um gol e teve uma assistência e o veterano goleiro Ryan Miller fez 33 defesas. Para o técnico dos Capitals, Todd Reirden, sua equipe mostrou diferentes facetas durante as três vitórias na Califórnia.





“Encontramos três partidas completamente diferentes nesta viagem,” analisou Reirden. “Mas conseguimos encontrar três maneiras diferentes de jogar e vencer os jogos.”





Os Ducks começaram melhor a partida, buscando mais o ataque, mas Holtby manteve o placar igualado no início. Foram 14 defesas do goleiro dos Caps na primeira etapa. E em um momento de falha de Miller a equipe visitante conseguiu abrir o placar. Carl Hagelin passou para Travis Boyd que disparou para o gol de ângulo difícil e o goleiro dos Ducks aceitou.





No segundo período os Capitals aumentaram a vantagem no power play. Kuznetsov recebeu de John Carlson e esperou o momento certo para disparar entre as pernas de Ryan Miller. Em desvantagem os Ducks voltaram a dominar a zona neutra e a posse do disco, pressionando os Caps. A pressão deu certo ainda no final da etapa, quando Ryan Getzlaf marcou. Troy Terry tentou uma vez, Holtby deu rebote e na sequencia o capitão dos Ducks estava lá para conferir.





Com o melhor momento, os Ducks continuaram em busca do empate e com menos de um minuto no terceiro período, Adam Henrique igualou o marcador. Getzlaf dominou o disco e deu toque para Henrique disparar, no ângulo de Holtby, sem chances para o goleiro dos Capitals. Mesmo com a pressão do time da casa, os visitantes recuperaram a vantagem menos de um minuto depois. Vrana roubou passe na zona ofensiva, chutou, Miller defendeu e no rebote o mesmo Vrana marcou. O time californiano ainda tentou buscar a igualdade, mas os Capitals conseguiram limitar as oportunidades ofensivas dos Ducks, garantindo mais uma vitória.





Os Capitals voltam ao gelo na segunda-feira, quando recebem o Columbus Blue Jackets na Capital One Arena. Já os Ducks visitam o Winnipeg Jets no domingo, no Bell MTS Place.





