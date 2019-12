Ferrari é a primeira equipe da F1 a anunciar data de lançamento de novo carro para 2020

A Ferrari largou na frente para a temporada 2020 da Fórmula 1. Pelo menos no que diz respeito ao anúncio da data de lançamento de seu novo carro... Vice-campeã de construtores em 2019, com três vitórias, a equipe de Charles Leclerc e Sebastian Vettel vai mostrar ao mundo sua nova máquina no dia 11 de fevereiro, na sua sede de Maranello (Itália), oito dias antes da primeira semana da pré-temporada, em Barcelona (Espanha).





- Vamos lançar o carro muito cedo. Acho que seremos os primeiros. A razão pela qual estamos antecipando o lançamento, e depois avançando, é que precisamos ver algumas homologações dinâmicas antes de ir para Barcelona. Estamos lançando o carro no dia 11 de fevereiro de 2020, porque logo depois temos um intenso programa antes do início dos testes - disse o chefe Mattia Binotto.





Na última temporada, a Ferrari foi a mais veloz na pré-temporada, e o modelo SF90 manteve essa velocidade em boa parte do campeonato, tanto que fez nove das 21 poles positions. Mas em corrida, o carro se mostrou irregular, principalmente no gerenciamento dos pneus, e acabou esmagado pela Mercedes, que venceu 15 provas. Além disso, algumas quebras, erros internos do time e dos pilotos atrapalharam, tanto que Max Verstappen foi o terceiro no Mundial de Pilotos com a RBR.





- Não podemos ser os favoritos. Os que venceram o campeonato este ano, os que venceram os últimos títulos estão definindo o parâmetro e tiveram o carro mais rápido até o fim da temporada. Então, nós somos os desafiantes. É aí que estamos nos posicionando - comentou Binotto.





A Ferrari não é campeã mundial de construtores desde 2008. Entre os pilotos, o jejum ferrarista é maior: desde 2007, com Kimi Raikkonen, a escuderia de Maranello não faz um campeão.





Serão seis dias de testes de pré-temporada em Barcelona, entre os dias 19 e 21 de fevereiro e depois entre os dias 26 e 28 do mesmo mês. A temporada 2020 da F1 começa dia 15 de março, na Austrália.





Em 2019, a Ferrari foi uma das últimas a apresentar seu carro, no dia 15 de fevereiro, 12 dias depois da Haas, a primeira. A campeã Mercedes mostrou sua máquina dois dias antes do time italiano.





