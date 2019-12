Festucci critica ação de grupo de conselheiros contra Botafogo S/A: "Xiitas"

Ainda vice-presidente do Botafogo-SP, Osvaldo Festucci fez duras críticas à decisão de um grupo de conselheiros que entrou com ação na justiça para interromper o contrato entre o clube e a Trexx Sports, que formam a empresa Botafogo S/A.





– Uns xiitas entraram na justiça contra o acordo, temos um conselho totalmente desfavorável, então eles fizeram a sujeira, portanto limpem. Não vou entrar nessa – disse Festucci.





O vice-presidente renunciará ao cargo nos próximos dias e não tomará posse no lugar de Dmitri Abreu, que deixou o comando do Botafogo Futebol Clube na última sexta-feira alegando divergências com a S/A em uma negociação das dívidas do Pantera.





– A renúncia [de Dmitri Abreu] me pegou de surpresa. Quando aceitei ser vice, foi para tentar apaziguar os ânimos no clube, se eu quisesse ser presidente, teria me candidatado como tal – completou Festucci.





Sem presidente e vice, quem assumirá o Botafogo será o presidente do Conselho Deliberativo, José Hermenegildo, que, segundo o estatuto do clube, terá que convocar eleições em 30 dias.





